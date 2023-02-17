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Bakan Çavuşoğlu'ndan Türkiye'ye gelen yabancı ekiplere teşekkür

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yurt dışından Türkiye'ye gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılan yabancı ekiplere teşekkür etti.

AA17 Şubat 2023 Cuma 22:47 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu'ndan Türkiye'ye gelen yabancı ekiplere teşekkür
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Bakan Çavuşoğlu'nun Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce, "Dost kara günde belli olur! Şükranla..." mesajıyla paylaşılan videoda, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen şehirlerin görüntülerine yer verildi.

Videoda, başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan olmak üzere, hali hazırda Türkiye'de arama kurtarma ekibi bulunan ve görev süresini tamamlayan ülkelerin isimleri belirtilirken, tüm ülkelere kendi dillerinde ayrı ayrı teşekkür edildi.

Yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarından görüntülere de yer verilen videoda, Bakan Çavuşoğlu'nun "Zor günlerden geçiyoruz ama bütün dünyadan gördüğümüz bu sevgi ve dayanışma, milletimize büyük bir güç veriyor. Var olsunlar." mesajı paylaşıldı.

Videonun sonunda Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan ve depremzedelere insani yardımda bulunan ülkelerin ve uluslararası kuruluşların bayrakları gösterildi.

DEPREM BÖLGELERİNDE HALEN 5 BİN 753 YABANCI PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Dışişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre, aktif olarak sahada 67 ülkeden 5 bin 753 yabancı personel, arama kurtarma faaliyetlerinde yer alıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye bugüne kadar 101 ülke yardım teklifinde bulundu.

Bunun yanı sıra 2 ülkenin daha ekip göndermesi beklenirken, 455 yabancı arama kurtarma ve yardım ekibinin gelmesi bekleniyor.

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