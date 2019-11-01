Bakan Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefonda görüştü.
Edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve ABD’li mevkidaşı Pompeo yaptıkları telefon görüşmesinde ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarıları ve Suriye konusunu ele aldı. ABD Temsilciler Meclisi, 29 Ekim’de, Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak Türkiye’ye yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı ile 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını içeren kararı kabul etmişti.
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