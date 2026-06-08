Bakan Çiftçi'den hadsiz İsrailliye ''Kudüs'' cevabı: Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin "Kudüs Valiliği" duası, soykırımcı İsrail cephesini korkuttu. Siyonist İsrail yönetiminin Savunma Bakanı İsrael Katz, Türkiye'yi hedef almaya kalktı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TÜGVA Türkiye Münazara Yarışması Büyük Final Programı'nda konuştu.

Katz'a cevap veren Bakan Çiftçi, "Bizim duruşumuz, hassasiyetimiz kıymetlidir. Biz duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayacağız." dedi.

Bakan Çiftçi şu ifadeleri kullandı:

Başta Filistin'de, bilhassa Gazze'de, gönül coğrafyamızın her köşesinde Türkiye'nin sözü umutla takip ediliyor. Çünkü Türkiye'nin sözü, mazlumun yüreğinde bir güven, mahzun coğrafyalarda bir dua, insanlığın vicdanında bir çağrı olarak karşılık buluyor. İşte bu yüzden bizim duruşumuz da, sözümüz de, hassasiyetimiz de çok kıymetlidir. Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsızlık duyanlar çıkacaktır.



Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır. Gazze'de insanlığın gözleri önünde yaşanan soykırıma karşı sesimizi yükseltmemizden rahatsızlık duyanlar da olacaktır. Ama biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız. Filistin'in acısını vicdanımızda hissedeceğiz. Gazze'nin feryadına kulak vereceğiz. Mazlumun yanında durmayı, adil bir dünya düzeni için mücadele etmeyi insan olmanın en temel sorumluluğu olarak göreceğiz. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda Filistin'in hakkını, Gazze'nin mazlumlarını, Kudüs'ün izzetini savunan liderlik duruşu bizlere de istikamet verecektir. Biz de aynı inançla, aynı kararlılıkla, aynı vicdanla bu hassasiyeti taşıyacağız ve bu hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayacağız.

İşte bu umudu taşıyacak olan da siz değerli genç kardeşlerimiz olacaksınız. Unutmayın, kökü sağlam olan ağacın dalları göğe uzanır. Kökümüz iman, gövdemiz millet; dallarımız ilim, teknoloji, sanat ve siyasettir. Siz de bu büyük ağacın yarına uzanan filizlerisiniz.

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