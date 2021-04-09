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Bakan 'çok önemli' diyerek duyurdu: Dünya ticaretinin tarihini değiştireceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 'Bugün Türkiye, ulaşımda Demir İpek Yolu'nun en kritik ülkesi konumundadır. Bu özelliklerin yanına bir de Kanal İstanbul'u eklediğimizde, denizcilik ve ulaşım tarihi açısından hakikaten çok önemli bir süreci başlatmış olacağız ve dünya ticaretinin tarihini hep birlikte değiştireceğiz.' dedi.

DHA09 Nisan 2021 Cuma 12:34 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 12:46
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, MÜSİAD Hitam Orta Ölçekli Üretim ve Ticaret Üssü tanıtım toplantısına katıldı. Bakan toplantıda yaptığı konuşmada Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulundu. "HİTAM Proje alanı Kanal İstanbul proje alanına sadece 2 km uzaklıkta" diyen Bakan Kurum, "İki gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısında müjdesini verdiler. İnşallah Kanal İstanbul projemizin de temellerini tıpkı burası gibi yaz aylarında atacağız. İnşallah eş zamanlı bir şekilde de bitirecek ve açılışlarını yapacağız. Türkiye, jeopolitik ve jeostratejik olarak çok önemli bir konuma sahip. İstanbul ve Çanakkale Boğazlarımız, Karadeniz ülkeleri ve Rusya'nın soğuk ve geniş ovalarından, güneyin sıcak ve engin okyanuslarına açılan koridorun tek çıkış kapısıdır. Karadeniz ülkelerini dünya piyasalarına su yoluyla bağlayan tek ticaret güzergâhıdır." dedi.

Bakan konuşmasında şunları da söyledi: "Yine bugün Türkiye, ulaşımda Demir İpek Yolu'nun en kritik ülkesidir. Bu özelliklerin yanına bir de Kanal İstanbul'u eklediğimizde, denizcilik ve ulaşım açısından tarihi değiştireceğiz. Biz 'Kanal İstanbul'u yapacağız' dedik. Şimdi her zamankinden daha çok inanıyoruz. Kanal İstanbul bir çevre ve şehircilik harikası olacaktır. Akıllı şehir olduğu kadar, yatay mimariye, doğal dokuya ve mahalle kültürümüze uygun bir şehir olacak. Kanalın iki yakasında toplam 500 bin nüfusun yaşayacağı yeni bir şehir kuruyoruz. Toplam alanın yüzde 52'sini yeşil alan ve sosyal donatılara ayırdık. İçerisinde yürüyüş ve bisiklet yolları olacak, ekolojik bir koridor olacak, millet bahçeleri, geniş parklar; ar-ge merkezleri, üniversiteler, bilişim vadileri, kuluçka merkezleri olacak. Cumhuriyet tarihimizin en büyük projelerinden biri olacak. Türkiye'nin gücüne güç katacak."

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