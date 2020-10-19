Bakan Dönmez açıkladı: Bu yıl dünyadaki en büyük keşif

19 Ekim 2020 Pazartesi 11:18 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 11:45

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz’deki ek gaz müjdesinin ardından NTV'nin sorularını yanıtladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Aşağıda iki katman daha olduğunu söylemiştik daha önce. Nitekim sayın Cumhurbaşkanımız bu ilave keşif miktarını açıklamış oldu. Tuna kuyusunda böylece 405 milyar metreküplük rezerve ulaşmış olduk. Beklentilerin çok önemi yok önemli olan bulunan. Bu yıl itibariyle baktığımızda denizlerdeki dünyada en büyük keşfi açıklamış olduk. Karaları da dahil ettiğimizde ikinci oluyor. Tuna 1'de arama çalışmaları bitti. Türk Ali 1 adını verdiğimiz bir başka lokasyona gideceğiz. Yine Sakarya Gaz Sahası'ndayız. Bundan sonra hemen hemen her iki ayda bir bir kuyu açarak bu hazırlıkları tamamlamış olacağız"

"Burada keşifle sonlandırdığımız bölgede önce tespit sonrasında üretim kuyularını açacağız. Bu dahada sismiğini yapmadığımız 8 bin kilometrelik bir alan onun sismiğine de başlıyoruz. Orada da keşif amaçlı sondajlarımız olacak"

Dönmez, "2023'e yetiştirmek için çalışıyoruz. Kendi gazımızı inşallah vatandaşımızla buluşturacağız. Burada deniz üstünde bir platform düşünmüyoruz. 2 bin metrelik bir derinlikten bahsediyoruz. Orada kuyu başında bazı vaf kontrol sistemlerimiz olacak. Burada toplanan gazı kıyıya getireceğiz. En yakın nokta şu anda Filyos görünüyor. Orada ayrıştırma çalışmaları yapacağız. Hedefimiz bu şekilde belirlenmiş durumda. Şua nda kendi imkanlarımızla götürüyoruz ama yurtdışı deneyimli firmalarından destek sağlayabiliriz tabi. Bazı teknolojik ekipmanların tedariki anlamında yurt dışından getireceğiz. Filyos'ta bie ekosistem oluşacak. Gerek yerli girişimcile rgerek uluslararası girişimciler için önemli bir teknoloji ve destek merkezi olarak önümüzdeki yıllarda göreceğimize inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, "Önümüzdeki bir iki yıl içinde yaklaşık 16 milyar metreküplük kontratımız sonlanıyor. Rusya iel var, Azerbaycan'la ilk kontratımzı sonlanıyor, sıvı doğalgaz aldığımız ülkeler var Nijerya gibi onlarla sonlanacak. Kendi gazımız geldikçe yurtdışıan bağımlılığımız sonlacak. ama çok kısa sürede yerli gazı ikame edeceğiz demek doğru olmaz" dedi.