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Bakan Dönmez, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

AA21 Aralık 2021 Salı 18:35 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 18:35
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Dönmez, Aliyev'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Aliyev de teşekkür ederek, Dönmez'den, Erdoğan'a selamlarını iletmesini istedi.

Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda sürekli geliştiği belirtilerek, enerji alanındaki iş birliğinin önceki yıllarda olduğu gibi devam etmesinden memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

Azerbaycan ve Türkiye'nin ortaklaşa yürüttüğü küresel enerji projelerinin önemine dikkat çekilen görüşmede, Dönmez'in ziyaretinin enerji alanındaki iş birliği perspektiflerinin müzakeresi için iyi bir fırsat olduğu vurgulandı.

Görüşmede, yarın Bakü'de düzenlenecek 1. Azerbaycan-Türkiye Enerji Forumu'nun iki ülke arasındaki enerji iş birliğini genişletmek, yeni yönler belirlemek ve spesifik projeleri tartışmak için yeni bir platform olduğu ifade edildi.

Bakan Dönmez, temasları kapsamında yarın 1. Azerbaycan-Türkiye Enerji Forumu'na katılacak. Dönmez'in bugünkü programında yer alan Sangaçal terminali ziyareti ise iptal edildi.

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  • Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
  • azerbaycan

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