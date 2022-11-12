İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2022 Cumartesi / 18 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5571
  • EURO
    19,2438
  • ALTIN
    1054.17
  • BIST100
    4455.53
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Dönmez, evine doğal gaz bağlanan aileni sevincini paylaştı
Güncel

Bakan Dönmez, evine doğal gaz bağlanan aileni sevincini paylaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evine doğal gaz bağlanan aileye ziyarette bulundu.

AA12 Kasım 2022 Cumartesi 18:32 - Güncelleme:
Bakan Dönmez, evine doğal gaz bağlanan aileni sevincini paylaştı
ABONE OL

Bakan Dönmez, Bozkurt ilçe merkezinde düzenlenen "Bozkurt, Abana, İnebolu ve Cide İlçelerine Doğal Gaz Verme Töreni"nin ardından ilk doğal gaz verilen evler arasında yer alan Erarslan ailesini ziyaret etti.

Dönmez, 11 Ağustos'taki sel felaketinde anne ve babasını kaybeden Yıldız Erarslan ve ailesiyle sohbet etti.

Erarslan'a gelecek yıldan itibaren mutfaklarda kendi doğal gazlarını kullanacaklarını söyleyen Dönmez, bunun daha ekonomik olacağını ifade etti.

Yıldız Erarslan da 11 Ağustos'taki selde büyük bir felaket yaşandığını hatırlatarak, "Evlerimizi su bastı, dükkanlarımız, iş yerlerimiz gitti. Çok kötü bir süreçti." dedi.

Sel felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçeyi ziyaret ettiğini dile getiren Erarslan, "Yapabileceğim ne var?' diye sorduğunda doğal gaz istenildi. Şimdi doğal gazı kullanıyoruz. Devletimize, Cumhurbaşkanı'mıza bize bu rahatlığı yaşattıkları için teşekkür ediyoruz." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.