Bakan Dönmez: Komşu ve bölge ülkelere göre daha rahat konumdayız

AA 5 Kasım 2021 Cuma 21:25 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 21:25

Bakan Dönmez, Bursa programı kapsamında Vali Yakup Canbolat'ı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Dönmez, burada yaptığı konuşmada, sanayi, tarım ve turizm kenti Bursa'nın son yıllarda bölgede yıldızının parladığını belirtti.

Kentin nüfusunun 3,5 milyona yaklaştığını anlatan Dönmez, şehrin altyapısının büyük oranda tamamlandığını ifade etti.

Dönmez, hızlı kentleşmeden ve yasadan dolayı bazı mahallelere doğal gaz götürülemediğini, kanunda gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla o mahallelere de doğal gaz altyapısının götürülmesi konusunda bir imkan sağladıklarını ve eksik kalan mahallelerin de süratle tamamlanacağını aktardı.

Salgının etkilerinin yavaş yavaş kalkmasıyla dünyada ve Türkiye'de hızlı bir ekonomik toparlanmanın yaşandığını vurgulayan Dönmez, şöyle devam etti:

"Bunun belirtisi olarak gerek emtia fiyatlarında gerekse enerji hammadde fiyatlarında yani petrol, doğal gaz, kömür gibi fiyatlarda bu kuvvetli talep artışından kaynaklı büyük fiyat sıçramaları yaşandı. Bu sadece Avrupa'da da yaşanmadı. Asya Pasifik pazarında da benzer sorunlar var. Amerika'da da Afrika'da da var. Geçtiğimiz yıl 40 doların altındaki petrol fiyatları 80 dolarların üstüne çıktı. Geçtiğimiz yıl 100-150 dolar arasındaydı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı. Bu 1000 doların üstüne çıktı. Elektrik fiyatları da bu kaynaklara dayalı olarak iletildiği için oraya da yansımalar oldu. Biz buna rağmen vatandaşımızı, özellikle dar gelirli hane halkını korumak amacıyla bu artan maliyetlerin tamamını yansıtmadık. Bununla alakalı rakamları, ne kadar bir sübvansiyon yapıldığını belki gelecek günlerde paylaşacağız."

Bakan Dönmez, sübvanse sistemiyle vatandaşlara destek olduklarına değinerek şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıl bu enerji fiyatlarındaki gereğinden fazla yüksek seyreden seyir inşallah eski seviyelerine gelir, toparlanır diye ümit ediyorum. Nitekim bir miktar öncü işaretler gelmeye başladı. Bunları izleyeceğiz. Şu anda bugünden bir şey demek erken. Önemli olan, bu dönemde vatandaşı soğukta ya da karanlıkta bırakmamak. Birçok ülkede bununla alakalı ilave birtakım tedbirler alınırken biz hamdolsun teknik altyapımız itibarıyla bu konularda birçok komşu ve bölge ülkelere göre daha rahat konumdayız."