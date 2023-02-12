İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2023 Pazar / 22 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8367
  • EURO
    20,1236
  • ALTIN
    1128.82
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Dönmez, deprem bölgesinde çalışan elektrik işçilerini ziyaret etti
Güncel

Bakan Dönmez, deprem bölgesinde çalışan elektrik işçilerini ziyaret etti

Sahada elektrikle ilgili çözüm bulmak için 3 binden fazla kişinin mesai harcadığını ve Türkiye'nin bir çok noktasından ekiplerin destek için geldiğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Pratik çözümlerle, direği yerine dikemezsek ağaç direk dikeceğiz. Dağıtım merkezi, trafo yapamıyorsak jeneratörle çözeceğiz. Ama ne yaparsak yapalım bir şekilde çözüm bulacağız. Bunu daha önceden afet olan bölgelerde yaşadık. Ölçek çok büyük ama sorunlar hemen hemen aynı. Çok sayıda sorun var çözüm bekleyen. Ama ben sizin gayretinize güveniyorum.' değerlendirmesinde bulundu.

AA12 Şubat 2023 Pazar 17:34 - Güncelleme:
Bakan Dönmez, deprem bölgesinde çalışan elektrik işçilerini ziyaret etti
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dönmez, elektrik dağıtım şirketi çalışanlarının bir arada bulunduğu Toroslar EDAŞ Hatay Lojistik Merkezi'ne gitti.

Dönmez, burada yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde yaraların sarılması için çalışmaların gece gündüz devam ettiğini ifade etti.

Sahada elektrikle ilgili çözüm bulmak için 3 binden fazla kişinin mesai harcadığını ve Türkiye'nin bir çok noktasından ekiplerin destek için geldiğini belirten Dönmez, "Pratik çözümlerle, direği yerine dikemezsek ağaç direk dikeceğiz. Dağıtım merkezi, trafo yapamıyorsak jeneratörle çözeceğiz. Ama ne yaparsak yapalım bir şekilde çözüm bulacağız. Bunu daha önceden afet olan bölgelerde yaşadık. Ölçek çok büyük ama sorunlar hemen hemen aynı. Çok sayıda sorun var çözüm bekleyen. Ama ben sizin gayretinize güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Afet bölgesinde yaşayan vatandaşların üzüntüsünün çok büyük olduğunun altını çizen Dönmez, "Onları da kırmadan, empati yaparak taleplerini bir bir yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, Bakanlıkta kriz merkezi kurulduğunu ve sorunların çözüme kavuşması için uyumlu bir çalışma yürütmek zorunda olduklarını aktaran Dönmez, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın beklentisi genel olarak önce barınma, ardından enerji ile ilgili ihtiyaçların giderilmesi oluyor. Kolay bir süreç değil, hepimiz için zor bir imtihan. Bu acılı günümüzü paylaşan, onların dertlerine çözüm üretmek için çalışan siz kardeşlerime de gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hakkınız büyük, hakkınızı helal edin."

Bakan Dönmez, daha sonra Hatay'ın Arsuz ve Belen ilçelerindeki Kriz Koordinasyon Merkezi'nde bir toplantı gerçekleştirdi.

  • Bakan Dönmez
  • elektrik
  • Trafo
  • deprem

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.