Bakan Dönmez'den Cumhuriyet Bayramı mesajı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Çanakkale'de, Sakarya'da dalga dalga yayılan diriliş ruhunun millet iradesiyle taçlandırıldığı Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü kutlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum.' mesajını paylaştı.