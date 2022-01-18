Bakan Dönmez'den öğrencilere ''madencilik'' dersi

AA 18 Ocak 2022 Salı 16:38 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 16:39

Bakan Dönmez, resmi açılışı için gittiği Balıkesir'deki lisede, açılış sonrası öğrencilerle bir araya geldi.

Beyaz önlük giyen Dönmez, Türkiye'nin ilk madencilik laboratuvarında 10'uncu sınıf öğrencilerine ders verdi.

Dönmez'in öğrencilerle buluşması, sohbet etmesine ilişkin görüntüler Bakan Dönmez'in resmi YouTube hesabından paylaşıldı.

Öğrencileri Türkiye'nin ilk madencilik lisesini tercih ettikleri için tebrik eden Dönmez, okulun tam donanımlı bir eğitim kurumu olduğunu söyledi.

- "MADENCİLİKTE EN TEMEL KURAL GÜVENLİK"

Madencilikle ilgili bilgilerini öğrencilerle paylaşan Dönmez, "Madencilikte en temel kural önce güvenlik." dedi.

"Sizlerin canı her şeyden önemli" diyen Dönmez, öğrencilere Türkiye'nin maden potansiyeline ilişkin bilgiler aktardı.

Dönmez, madenciliğin taş-toprak olarak görüldüğünün, ancak bu taşın toprağın içinde bir cevher gizli olduğunun altını çizerek, öğrencilere cevhere ulaşmadaki yöntemlerden söz etti.

Kullanılan bütün ürünlerin temelinde madenlerin yattığına işaret eden Dönmez, "Otomobil metal içerikli, cep telefonun içinde silisyum var. Günlük kullandığımız bir çok malzemenin ilk üretim maddeleri sizin çalıştığınız bu sektörün içinden geliyor. Vatandaşa da bunları anlattıkça sektöre olan bakış daha da güzelleşecek." diye konuştu.

Çevreyle uyumlu, insana saygılı madencilik yapılması gerektiğini aktaran Dönmez, bunun modern madenciliğini olmazsa olmazları arasında yer aldığına değindi.

- Kız öğrenciler daha fazla

Dönmez, dersliklerde işin teorisinin anlatıldığını belirterek, laboratuvarda ise uygulama yapıldığını dile getirdi.

Lisenin Maden Teknoloji Alanı Öğretmeni Muhammet İliş ile sohbet eden Dönmez, "Hocam gördüğüm kadarıyla kız öğrencilerimizin sayısı da fazla." dedi.

İliş'e öğrencilerin durumunu soran Dönmez, başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

DÖNMEZ ÖĞRENCİLERE SESLENEREK SÖZLERİNİ ŞÖYLE TAMAMLADI;

"Buna taş diyerek geçmeyin. Buna madenci bakınca renginden, yapısından da gözlem yapabiliyor. Ama asıl sonuçlar laboratuvardan çıkıyor. Düşünün 1 ton taşı alacaksın onu ayrıştıracaksın sonunda 1 gram bile olmayan bir ürün olacak. Zor iş hakikaten."

- "HEYECANLANDIK"

Öğrencilerden Rana Taşkın da Bakan Dönmez'i tahtanın başında ders anlatırken görünce çok heyecanlandığını söyledi.

Elif Naz Şen de Bakan Dönmez'den uygulamalı olarak ders aldıklarını ifade etti. Şen, Dönmez'in açılış konuşmasında lisede okuyan öğrenciler için istihdam sözü aldığını hatırlatarak bu jestinden dolayı Dönmez'e teşekkür etti.

- 11 MİLYON LİRAYA MAL EDİLDİ

Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 34 öğrenci kapasiteli 16 derslik bulunuyor. Yaklaşık 11 milyon liraya mal edilen okulda, 1 milyon liralık bir maliyete ulaşan Türkiye'nin ilk maden laboratuvarı yer alıyor.

Şu anda 134 öğrencinin bulunduğu okul, tam kapasiteye ulaştığında 544 öğrenciye ev sahipliği yapacak.

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerindeki 51'inci Ar-Ge merkezinin de bu okula kurulması düşünülüyor.