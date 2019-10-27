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Bakan Dönmez'den 'yaz saati' açıklaması: Ne kadar doğru bir karar verdiğimizi görmüş olduk

Bakan Fatih Dönmez, '(Sürekli yaz saati uygulaması) Yıllık 1 milyar TL civarında tasarruf etti Türkiye bu uygulama ile. AB de üye ülkelerin tek saate geçmesi yönünde bir tavsiye kararı aldı. Ne kadar doğru bir karar verdiğimizi de görmüş olduk' dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir televizyon progamında Türkiye'de uygulanan sürekli yaz saati uygulaması ile ilgili açıklamada bulundu.
 
Bakan Dönmez, '2016'da tek saat uygulamasına geçme kararı almıştık. Epey eleştiri konusu olmuştu.  Bununla ilgili biz o dönem teknik çalışma da yaptırmıştık. Yıllık 1 milyar TL civarında tasarruf etti Türkiye bu uygulama ile. AB de geçtiğimiz aylarda bir karar aldı ve üye ülkelerin artık tek saate geçme yönünde bir tavsiye kararı aldı. Ne kadar doğru bir karar verdiğimizi de görmüş olduk' ifadelerini kullandı.
 

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