Bakan Elvan duyurdu: 2 ay daha uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, koronavirüs nedeniyle sağlanan ekonomik desteklere ilişin, 'Konaklama, yeme- içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz' dedi.
29 Temmuz 2021 Perşembe 20:50 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 21:11
Bakan Elvan: Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz.