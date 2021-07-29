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Güncel

Bakan Elvan duyurdu: 2 ay daha uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, koronavirüs nedeniyle sağlanan ekonomik desteklere ilişin, 'Konaklama, yeme- içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz' dedi.

29 Temmuz 2021 Perşembe 20:50 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 21:11
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Bakan Elvan: Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz.

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