05.02.2020 17:11 - Güncelleme: 05.02.2020 17:42

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale’nin Delice ilçesinde halka hitap etti. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün, Delice’ye verdiğim söz vardı, şükran borcumuzu ödemek için geldik. Delice 31 Mart seçimlerinde yüzde 85,5 ile AK Parti dedi. Gönül belediyeciliğine rekor düzeyde destek verdi.

Delice bu ferasetiyle 83 milyonun tamamına da örnek oldu. 31 Mart seçimlerinin Türkiye şampiyonu Delice’ye teşekkür ediyorum. Bu ara bol bol yurt dışı seyahatler var. Şimdi sizinle bir başka final yapıyoruz. Sizden gördüğüm bu ilgi alaka ile insan yorulur mu? Bizim yol arkadaşlığımız uzun sürecek.

Oylarıyla Cumhur İttifakı’nı zirveye taşıyan MHP’li kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Siz bize güvendiniz inandınız. Türkiye’nin son yıllardaki en kritik seçimlerinden birinde tarihi bir rekora imza attınız.

Bizim siyasetimizde Türkiye’yi kutuplaştırmak yok. Bizim siyasi geleneğimize millete tepeden bakmak da yok. Halkın ve hakkın rızasının üzerinde bir paye tanımıyoruz.

İnsanlarımızı Alevi, Sünni, Kürt, Türk, Laz, Çerkez diye bölenlere inat 83 milyonun her bir ferdini kucaklıyoruz. Bugün Van’dan aldığımız haber ortada 23 kardeşimiz maalesef çığ altında kalarak ebediyete intihal etti. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Ölümlü bir dünyanın içinde kimsenin kimseye efendilik yapmaya hakkı yok bir faydası da yok. Geldik gidiyoruz.

Kendi vatandaşlarımız başta olmak üzere komşularımız başta olmak üzere tüm mazlumların yaralarını sarıyoruz. Nerede bir soydaşımızı varsa Türkiye oradadır.

Türkiye’nin Suriye’de Libya’da doğu Akdeniz’de ne işi var diye soranlar bu milletin tarihini bilmeyen gafillerdir.

Dikkat edin aynı çevreler binlerce km öteden gelip Suriye’yi kan gölüne çevirenleri sorgulamıyor. Bu güruhu biz dikkate almadık almıyoruz.

Biz günlük hesapların değil asırlık planların peşindeyiz. Biz evlatlarımıza sözü dinlenen bir ülke bırakmanın peşindeyiz.

Maalesef çığdan yeni bir haber daha geldi. Çığda ölenlerin sayısı 33 oldu. Maalesef çığ, heyelan tüm bunlar hep tehditler.