Bakan Ersoy: 2022 yılı Ocak - Eylül döneminde turizm geliri 35 milyar doları aştı

Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2023 yılı bütçesinin sunumuna, Taksim'deki terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifa dileyerek başladı.

Bakan Ersoy, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağı 2023'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği "büyüyen, güçlenen ve her alanda lider Türkiye" vizyonuna, kültür, sanat, turizm, kültürel diplomasi alanlarında katkı sağlamak ve ülkeyi bir marka haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansını (TGA) kurarak, Türkiye'yi dünyanın en etkili ve yoğun tanıtım yapan ülkesi haline getirdiklerini ifade eden Ersoy, tanıtım faaliyetlerine yoğun şekilde devam ettiklerini belirtti. Ersoy, dergi, gazete ilanları, televizyon reklamları, tanıtım filmleri, birlikte reklam çalışmaları, sosyal medya uygulamaları, basın mensubu, influencer ve tur operatörleri ağırlamaları gibi hem dijital hem de konvansiyonel iletişim araçlarıyla ülkenin köklü tarihini, doğal güzelliklerini, kültürünü anlatan ve 200 ülkeye ulaşan özel tanıtım kampanyaları yürüttüklerini anlattı.

Tüm dünyaya örnek olan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" çalışmalarına bu yıl da hızla devam ettiklerini, haziran 2022 itibarıyla 12 bini aşkın tesis ve aracın, TGA'nın yetkilendirdiği uluslararası denetim firmalarınca denetlendiğini ve sertifika almaya hak kazandığını dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"Turizm ülkemizdeki lokomotif endüstrilerden birisidir. Bu alanda küresel sürdürülebilirlik uygulamalarına hız vermek, uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve turizm pazarındaki rekabetçiliğimizi artırmak için 2022'de dünyanın önde gelen sertifikasyon kuruluşları arasında yer alan, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (Global Sustainable Tourism Council) ile 3 yıllık iş birliği anlaşmasına imza attık. Bu iş birliğinin sonucu olarak, uluslararası standartlara uygun bir şekilde Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı'nı hazırladık. Program kapsamında, konaklama tesisleri için sürdürülebilir turizm kriterleri hazırlanarak, Global Sustainable Tourism Council'e uluslararası tanınırlık için başvuru gerçekleştirildi. Böylesine kapsamlı bir çalışmayı dünyada yapan ilk ülke olduğumuzu da söylemek isterim. Çok yakında hayata geçecek Sürdürülebilir Turizm Programı ile dünyada sürdürülebilir turizm konusunda örnek alınacak bir ülke olacağız. Bu sayede turizm sektörü uzun vadede daha da güçlü bir hale gelecektir."

- ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSLERİNDE 289 BİN 763 YATAK

Ersoy, doğaya saygılı, çevreye duyarlı, israf yerine kanaati esas alan bir anlayışı toplumsal hayata yerleştirmek gerektiğine işaret ederek, bu düşüncenin turizm alanında da karşılık bulması amacıyla 2008'de başlayan kampanyayla çevreye duyarlı konaklama tesislerinin sayısını önemli ölçüde artırdıklarını vurguladı.

Ekim 2022 itibarıyla "Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli" tesis sayısının 446'ya, bu tesislerdeki yatak sayısının ise 289 bin 763'e ulaştığını belirten Ersoy, 2023-2025-2030 yıllarını kapsayan Sürdürülebilir Turizm Programı ile bütün konaklama tesislerinin aşamalı şekilde çevreye duyarlı hale geleceğini bildirdi.

Türkiye'nin, turizmde sunduğu hizmet kalitesi bakımından bugüne kadar hep fark yarattığını ve yaratmaya devam edeceğini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Yaptığımız yatırımlar, sektörü hep bir adım öteye taşımış ve bunun sonucu olarak ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı son 20 yılda 3,4 katına çıkmıştır. 2019'da turizm rekorunu kırarak, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün verileriyle en çok ziyaretçi ağırlayan ülkeler sıralamasında dünya 6. olduk. Kovid-19 pandemisinin etkilerini göstermeye devam ettiği 2021'de tüm zorluklara ve yasaklara rağmen süreci başarıyla yürüttük ve bu rekoru da aşarak dünya 4'üncülüğüne yükseldik. 2022 yılı ocak-eylül döneminde ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87 artışla 40,25 milyon kişi olmuştur.

Ağırladığımız ziyaretçi sayısında olduğu gibi turizm gelirimizde de önemli bir sıçrama gerçekleştirdik. 2002'de 12,4 milyar dolar olan turizm gelirimizi, 2019'da 37,3 milyar dolara yükselttik. 2022 yılı ocak-eylül döneminde ise turizm gelirimiz 2021'in aynı dönemine göre yüzde 68 artış göstererek 35 milyar doları aşmıştır. Ziyaretçilerin kişi başı gecelik ortalama harcaması da aynı dönem için 81,25 dolardan 90 dolara yükselmiştir."

- "2002-2022 DÖNEMİNDE YATAK KAPASİTEMİZ YÜZDE 136 ARTTI"

Ersoy, alınan önlemler ve uygulanan doğru politikalar sayesinde Kovid-19 sürecinden sonra yakalanan "V" çıkışını devam ettirerek bu yılın sonunda 50 milyondan fazla turist ağırlayıp, 44 milyar dolarlık rekor gelir düzeyine ulaşmayı hedeflediklerine dikkati çekti.

Turizm hedeflerine ulaşmak için hem gelirleri hem de yatak kapasitesini artırmaya devam ettiklerini söyleyen Ersoy, 100 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaşabilmek için konaklama kapasitesini artırmak gerektiğini, bu alanda bakanlığın çalışmalarıyla önemli adımlar atıldığını dile getirdi.

Türkiye'de 2002'de belgeli toplam 9 bin 896 konaklama tesisi bulunduğunu, 2018'de bu sayının 12 bin 429'a, ekim 2022 itibarıyla da 21 bin 83'e ulaştığını bildiren Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Bu konaklama tesislerindeki yatak kapasitesi 2002'de 804 bin 153 iken 2018'de 1,7 milyona ve ekim 2022 itibarıyla da yaklaşık 1,9 milyona yükselmiştir. 2002-2022 döneminde yatak kapasitemiz yüzde 136 artarken, 2018 yılından bugüne kadar tesislerimizdeki yatak kapasitesini yüzde 11,4 artırmış olduk. Bu yıl itibarıyla konaklama tesislerimizin tamamını Bakanlık Belgeli yaparak nitelikli turizm konusunda çok gerekli bir süreci tamamlamış olduk. Şimdi ise sınıflandırma belgesi almalarını sağlayarak süreci bir basamak daha yukarı taşıyacağız."

- 5 YILDIZ KALİTESİNDE ÜCRETSİZ HALK PLAJI SAYISI 16'YA ÇIKARILACAK

Ersoy, turizm potansiyelini daha iyi değerlendirebilmek amacıyla turizm potansiyeli arz eden yerlerde altyapı uygulamalarına maddi, teknik ve kontrollük desteği de verdiklerini vurgulayarak, 2002-2022 döneminde turizm amaçlı çevre düzenlemesi, altyapının geliştirilmesi ve sürdürülebilir turizm kapsamında yaklaşık 2,2 milyar lira altyapı desteği sağladıklarını kaydetti.

Bu desteğin 628 milyon lirasının 2018-2022'de sağlandığını, turizm potansiyelini güçlendirmek adına 2022'nin geri kalanında 110 milyon liralık yatırım daha yapacaklarını bildiren Ersoy, altyapı çalışmaları kapsamında Antalya Belek, Serik-2 ve Bodrum Atıksu Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Alt Yapı Tesisleri yatırımlarının bitirildiğini, Kemer ilçesi Çamyuva Atıksu Arıtma Tesisi çalışmalarına başlamak için Antalya Büyükşehir Belediyesinin devir protokolünü onaylamasının beklendiğini anlattı.

Ersoy, turizmi sadece dış turizm olarak ele almadıklarına, iç ve dış turizmi birlikte değerlendirdiklerine dikkati çekerek, iç turizmde 2019'da başlatılan Ücretsiz Halk Plajı Projesi kapsamında daha önce yapımı tamamlanan 7 ücretsiz halk plajına ilave olarak bu yıl Kemer'de Çifteçeşmeler, Bahçecik, Muratpaşa'da Güzeloba ücretsiz halk plajlarının açıldığını, 5 yıldız kalitesinde toplam 10 ücretsiz halk plajının, vatandaşların hizmetine sunulduğunu ifade etti.

Ersoy, gelecek yıl Antalya Konyaaltı Küçük Çaltıcak, Muğla Bodrum Torba, Muğla Bodrum Gündoğan, İstanbul Şile halk plajlarıyla Antalya Kemer-Phaselis Antik Kenti ve İzmir Seferihisar-Teos Antik Kenti ören yeri kıyı alanı düzenlemesi olmak üzere 6 ücretsiz halk plajını hizmete açarak plaj sayısını 16'ya çıkaracaklarını dile getirdi.

- 60 TURİZM MESLEK LİSESİYLE 41 OTEL GRUBU EŞLEŞTİRİLDİ

Ersoy, turizm sektöründe çalışanların niteliklerinin artırılması ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla bu yıl, ağustos itibarıyla 120 işbaşı eğitim kursu düzenlendiğini, bu eğitimlerdeki katılımcı sayısının yıl sonu itibarıyla 4 bine ulaşmasının hedeflendiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında da seçilen öğrencilerin otel ve işletmelerde yoğunlaştırılmış beceri eğitimlerini almalarını, en az üç yabancı dil konuşarak mezun olmalarını, okurken burs almalarını, mezun olduktan sonra istihdam edilmelerini; öğretmenlerin de yeterliliklerini ve mesleki gelişimlerini artırabilmeyi amaçladıklarını anlatan Ersoy, bu kapsamda 2022 itibarıyla 60 turizm meslek lisesiyle 41 otel grubunun eşleştirildiğini kaydetti.

Ersoy, "Turizm alanında potansiyelimizi geliştirecek geniş bir yelpazeye dağılan politikalarımızı uygulamaya gayretle devam edeceğiz." dedi.