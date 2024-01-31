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Bakan Ersoy: 2023'ü 56,7 milyon ziyaretçiyle kapattık

2023 yılı turizm verilerine dair basın toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, '2023'ü 56,7 milyon ziyaretçiyle kapattık' dedi.

31 Ocak 2024 Çarşamba 10:14 - Güncelleme:
Bakan Ersoy: 2023'ü 56,7 milyon ziyaretçiyle kapattık
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılı turizm verilerine dair basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Ersoy'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

*2023'ü 56,7 milyon ziyaretçiyle kapattık.

*Turist sayısında yüzde 10'luk artış yaşandı.

*2023'te 54,3 milyar dolar turizm geliri elde edildi.

*Hedef 2024'te 60 milyon ziyaretçi.

*Turizmde pasta payımızı artırmalıyız.

*Hedef, ABD pazarında yüzde31, Kanada pazarında yüzde 41 büyüme.

*Türkiye tüm dünyada konaklama sektöründe örnek gösteriliyor.

*2024 yılında yeni rekorlara imza atacağız.

  • Mehmet Nuri Ersoy
  • turizm
  • toplantı

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