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Güncel

Bakan Ersoy 2024'te hedeflenen turist sayısını açıkladı

2023 yılı turizm verilerine dair basın toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, '2023'ü 56,7 milyon ziyaretçiyle kapattık. Hedef 2024'te 60 milyon ziyaretçi' dedi.

31 Ocak 2024 Çarşamba 10:14 - Güncelleme:
Bakan Ersoy 2024'te hedeflenen turist sayısını açıkladı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılı turizm verilerine dair basın toplantısı düzenledi.

Bakan Ersoy'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

*2023'ü 56,7 milyon ziyaretçiyle kapattık.

*Turist sayısında yüzde 10'luk artış yaşandı.

*2023'te 54,3 milyar dolar turizm geliri elde edildi.

*Hedef 2024'te 60 milyon ziyaretçi.

*Turizmde pasta payımızı artırmalıyız.

*Hedef, ABD pazarında yüzde31, Kanada pazarında yüzde 41 büyüme.

*Türkiye tüm dünyada konaklama sektöründe örnek gösteriliyor.

*2024 yılında yeni rekorlara imza atacağız.

*2023'te 720 arkeolojik çalışmayla rekora imza attık.

  • Mehmet Nuri Ersoy
  • turizm
  • toplantı

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