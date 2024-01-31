Bakan Ersoy 2024'te hedeflenen turist sayısını açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılı turizm verilerine dair basın toplantısı düzenledi.
Bakan Ersoy'un açıklamalarından bazı satırbaşları:
*2023'ü 56,7 milyon ziyaretçiyle kapattık.
*Turist sayısında yüzde 10'luk artış yaşandı.
*2023'te 54,3 milyar dolar turizm geliri elde edildi.
*Hedef 2024'te 60 milyon ziyaretçi.
*Turizmde pasta payımızı artırmalıyız.
*Hedef, ABD pazarında yüzde31, Kanada pazarında yüzde 41 büyüme.
*Türkiye tüm dünyada konaklama sektöründe örnek gösteriliyor.
*2024 yılında yeni rekorlara imza atacağız.
*2023'te 720 arkeolojik çalışmayla rekora imza attık.