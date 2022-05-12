Bakan Ersoy: Beyoğlu ile beraber Başkent Kültür Yolu Festivali'ne de start veriyoruz

"Beyoğlu Kültür Yolu" ve "Başkent Kültür Yolu" festivallerinin basın toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapıldı.

Tanıtım toplantısına katılan Ersoy, 28 Mayıs'ta başlayacak festivallerin, 16 günde 2 bine yakın etkinliğe ev sahipliği yapacağını ve 6 binden fazla sanatçıyı ağırlayacağını söyledi.

Bakan Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivalini Türkiye'nin farklı şehirlerinde de yaygınlaştırmak istediklerini dile getirerek, "İstanbul'a ve Türkiye'ye marka değer kazandırmak adına başlayıp neticelendirdiğimiz Kültür Yolu projesini yaygınlaştırmayı, festivali, diğer şehirlerimizi de dahil ederek festivallere dönüştürmeyi ve geleneksel hale getirmeyi kararlaştırdık. Bu ay Beyoğlu ile beraber Başkent Kültür Yolu Festivali'ne de start veriyoruz." diye konuştu.

- "BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU" FESTİVALİ, GLYKERİA'NIN AKM KONSERİYLE BAŞLAYACAK

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl, 53 farklı kültür sanat kurumunun da katılımıyla 84 noktada gerçekleşeceğinin altını çizen Ersoy, 4 bin 500'ün üzerinde sanatçının yer aldığı, bin 500'den fazla etkinlik yapılacağını kaydetti.



Mehmet Nuri Ersoy, rebetiko müziğinin önde gelen isimlerinden Glykeria'nın, AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda, açılışa özel bir konser vereceğini dile getirdi.

AKM'nin festival boyunca, operadan dijital sanatlara, sinemadan söyleşiye, tiyatrodan çocuk etkinliklerine kadar geniş yelpazede bir seçki sunacağını aktaran Ersoy, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bestelenen ve dünya prömiyerini geçtiğimiz yıl Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde yapan Sinan Operası, festival kapsamında bir kez daha Mimar Sinan'ın görkemli yaşamını AKM'de sahneye taşıyacak. Doğu Avrupa'nın geleneksel Çingene şarkılarını dünya müzik sahnesinde evrenselleştiren Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, değerli sanatçımız Suzan Kardeş ile AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda aynı sahneyi paylaşacak. Performanslarıyla dinleyicileri ve eleştirmenleri büyüleyen soprano Anna Prohaska da AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sahne alacak. Mozart, Beethoven ve Haydn'ın bestelerini seslendirecek sanatçıya, şef Giovanni Antonini yönetimindeki Deutsches Symphonie-Orchester Berlin eşlik edecek."



- İSTANBUL'UN SOKAK VE MEYDANLARI 16 GÜN SAHNEYE DÖNÜŞECEK

Bilkent Senfoni Orkestrası ve Fazıl Say'ın AKM'de kaçırılmaması gereken bir müzik şölenine imza atacağını sözlerine ekleyen Ersoy, "Ayrıca Don Kişot Balesi, Anadolu Ateşi, Troya, Amadeus ve daha niceleri var. Festival boyunca Opera Salonumuz benzersiz bir sanat şölenine ev sahipliği yapacak. Tunuslu ut üstadı Cafer Yusuf, caz, Hint müziği ve elektronik müziği İstanbullu müzikseverler için ustalıkla harmanlayacak. Haluk Bilginer 'Kral Lear', Sumru Yavrucuk 'Shirley Valentine' ve Ayça Bingöl 'Ben Anadolu' eseriyle tiyatroseverlere eşsiz bir seyir sunacak. AKM Tiyatro Salonumuz Fatih Erkoç ve Kerem Görsev birlikteliğine ev sahipliği yapacak ki ustalar ruhumuzu müziğe doyuracak. Çalışmalarıyla tüm dünyada büyük ilgi gören Refik Anadol'un Hz. Mevlana'dan esinle hazırladığı dijital enstalasyonu 'Rumi', festival boyunca AKM Tiyatro fuayede gezilebilecek." ifadelerini kullandı.

Devlet Tiyatrolarının özel gösterimlerinin festival boyunca sanatseverlerle buluşacağına değinen Ersoy, "Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi, festivalde 'Kamera Arkası Sergisi' ve yönetmen söyleşilerine ev sahipliği yapacak. Derviş Zaim, Engin Altan Düzyatan, Kerem Bursin, Zeynep Atakan ve Meryem Uzerli gibi değerli isimlerle gerçekleştirilecek söyleşileri de kimse kaçırmasın." diye konuştu.



Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İstanbul'un sokak ve meydanlarının festival süresince sahneye dönüşeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Galata Kulesi, Şişhane Meydanı, Fransız Sokağı, Tomtom Sokak, Odakule, Karaköy Vapur İskelesi ve daha pek çok yer, açık hava sahneleriyle festival havasını yaşatacak. Mazhar Alanson, Yeni Türkü, Ceylan Ertem, Emir Ersoy, Gökhan Türkmen, İrem Derici, Jabbar, Karsu, Melek Mosso, Metin Özülkü, Murat Boz, Murat Dalkılıç, Rafet El Roman, Sattas, Simge Sağın, Yedinci Ev, Can Bonomo ve daha nice popüler isim ücretsiz konserlerde sevenleriyle buluşacak. Galataport açık hava konserlerine ev sahipliği yaparken, burada gastronomiyle ilgili özel bir alan da kurulacak. Ziyaretçiler, Türkiye'nin ilk kadın seramik sanatçısı Füreyya Koral'ın TBMM Koleksiyonu'nda yer alan sergisini yine Galataport'ta gezebilecek."

- BAŞKENT KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NİN AÇILIŞINDA, K-POP GRUBU MİRAE KONSER VERECEK

Başkent Kültür Yolu Festivali rotasına da değinen Ersoy, "Başkent Kültür Yolu rotası, 4.7 kilometrelik bir güzergahta Ulucanlar Müzesinden başlayarak CSO Ada'ya kadar uzanıyor. Bu güzergahta Ankara Kalesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Erimtan ve Koç Müzeleri, Hacı Bayram-ı Veli Camii, Hamamönü Tarihi Kent dokusu, Augustus Tapınağı ve Roma Hamamı, Resim Heykel, Etnografya ve İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzeleri, Ziraat Bankası Müzesi, PTT Pul Müzesi ile opera ve tiyatro binalarımız yer alıyor." dedi.

Bakan Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali'nin, CSO Ada Ankara'da Güney Koreli K-Pop grubu Mirae'nin açılış konseriyle başlayacağının vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Festival boyunca CSO Ada, klasik müzikten dünya müziğine farklı sanatçıların konserlerine ev sahipliği yapacak. Dünyanın en iyi vokalleri arasında gösterilen İspanyol şarkıcı Buika, dünyaca ünlü Bosna Hersekli sanatçı Dino Merlin, 'Afrika'nın altın sesi' Salif Keita, enerjik sahne performanslarıyla çok sevilen keman dehası Ara Malikian, CSO Ada Ankara Ana Salon'da müzikseverlerle buluşacak. CSO, şef Rengim Gökmen yönetiminde, dünyaca ünlü keman virtüözü Bomsori'ye eşlik edecek. Şef Cem'i Deliorman yönetiminde gerçekleşecek CSO konserinde ise yine dünyanın en iyi keman virtüözleri arasında gösterilen Maxim Vengerov, müzisyen kardeşler, piyanist Birsen Ulucan ve keman sanatçısı Özcan Ulucan ile aynı sahneyi paylaşacak. Mozart, Beethoven ve Haydn besteleri İstanbul'un ardından Ankara'da da yankılanacak. Şef Giovanni Antonini yönetimindeki Deutsches Symphonie-Orchester Berlin'in eşlik edeceği ünlü soprano Anna Prohaska, 8 Haziran'da bu kez CSO Ada'da klasik müzik sevenlerle buluşacak."

Festivalde Emircan İğrek, Göksel, Kubat, Sakiler, Sattas, Simge Sağın ve Yüksek Sadakat'in ücretsiz konserlerde sanatseverlerle buluşacağının altını çizen Ersoy, "Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin çok değerli sanatçıları tarafından sahnelenecek 'Aida', 'Kuğu Gölü', 'Midasın Kulakları', 'Romeo ve Juliet' gösterileri ise Büyük Tiyatro'da izleyiciyle buluşacak. Ankara Devlet Opera ve Balesince 20 yıldır kapalı gişe oynanan, bale ile klasik Türk müziğini buluşturan 'Harem', festivale özel tekrar hazırlandı.



Cumhuriyetin ve modern Türkiye'nin inşasının şahitliğini yapan, paha biçilmez tarihsel bir resim koleksiyonuna sahip Ankara Resim ve Heykel Müzesi, festival boyunca ülkemizin en uzun soluklu sanat yarışması olan Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın 75. yılına ait eserlere ev sahipliği yapacak. Steve McCurry, Ankaralı sanatseverlerle yeniden buluşacak. Sanatçının eserlerinin yer alacağı sergisi CerModern'de gerçekleşecek. Ankaralıların hafızasında önemli yeri bulunan 1. ve 2. Meclis binalarımız, Sümerbank Binası ve Gençlik Parkı da festival boyunca çok özel etkinliklerle sanatseverleri ağırlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bu rotaların kültürel hayata ivme kazandırmaya devam edeceğini vurgulayan Ersoy, "Bu adımları 1-16 Ekim arasında Diyarbakır Sur Festivali takip edecek. Seneye mayıs ayı itibarıyla kültür yolu festivallerine İzmir'i de dahil etmiş olacağız." şeklinde sözlerini sürdürdü.

Bakan Ersoy, basın toplantısının ardından davetliler ve festival ekipleriyle hatıra fotoğrafı çekildi.



Etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgiye, "www.beyoglukulturyolu.com" ve "www.baskentkulturyolu.com" web siteleri ile "Beyoğlu Kültür Yolu" ve "Başkent Kültür Yolu" adlı mobil uygulamaları üzerinden ulaşılabilecek.



Etkinlik biletleri ise "sanatcepte" uygulamasıyla "biletinial.com" üzerinden alınabileceğini aktardı.

