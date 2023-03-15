Bakan Ersoy, depremzedelere ziyarette bulundu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'ya gelen Bakan Ersoy, inceleme ve ziyaretlerini sürdürüyor.

Bakan Ersoy, Cemal Gürsel, Selçuklu ve Tecde Meyvecilik Araştırma Enstitüsü çadır kentleri ile Ataköy Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Sosyal medya hesabından ziyaretlerine ilişkin fotoğrafları paylaşan Bakan Ersoy, "Malatya'nın Cemal Gürsel, Selçuklu ve Tecde Meyvecilik Araştırma Enstitüsü çadır kentleri ile Ataköy Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Depremin ardından sel felaketiyle karşılaşan bölgemizde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

