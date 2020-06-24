Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yoğun havaalanlarında 1 Temmuz'a, diğerlerinde 15 Temmuz'a kadar Kovid-19 test merkezlerinin açılacağını bildirdi.
Bakan Ersoy, Kovid-19 önlemleri bakımından Türkiye'nin, sertifika edilmiş tesisleriyle Avrupa standartlarında en güvenli ülke olduğunu bildirdi.
Bakan Ersoy'un açıklamasından satır başları;
- "(Güvenli Turizm Sertifikasyonu) Başvuran otel sayısı 727'yi geçmiş, restoran sayısı da 900'lere gelmiş. 1650 civarında başvuru var."
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bakanlığın işlettiği halk plajlarını Türkiye geneline yayacaklarını bildirdi.