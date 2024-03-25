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Bakan Ersoy: Hedef festivale 40 bin sanatçının katılımını sağlamak

“Türkiye Kültür Yolu Festivali 2024 Yılı Tanıtım Toplantısı”nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Hedef festivale 40 bin sanatçının katılımını sağlamak.' dedi.

25 Mart 2024 Pazartesi 10:45 - Güncelleme:
Bakan Ersoy: Hedef festivale 40 bin sanatçının katılımını sağlamak
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde "Türkiye Kültür Yolu Festivali 2024 Yılı Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Bakan Ersoy'un konuşmasından satır başları şöyle:

* Etkinlik sayısını 6 binin üzerine çıkaracağız.

* Hedef festivale 40 bin sanatçının katılımını sağlamak.

* Festival 2-10 Kasım'da Antalya'da sona erecek.

* Türk mutfağı en güzel şekilde temsil edilecek.

* Avrupa, Latin Amerika, Asya ve Afrika ülkeleriyle hem görsel sanatlar hem de sahne sanatları anlamında işbirlikleri gerçekleştirmekteyiz.

  • Mehmet Nuri Ersoy
  • Türkiye Kültür Yolu Festivali 2024 Yılı Tanıtım Toplantısı
  • festival

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