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Bakan Ersoy: Hedefimiz önümüzdeki yıl 60 milyon turist, 56 milyar dolar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gelecek yıl turist sayısı ve gelir beklentisi hedeflerine ilişkin, “Hedefimiz önümüzdeki yıl 60 milyon turist, 56 milyar dolar” dedi.

IHA24 Ocak 2023 Salı 12:30 - Güncelleme:
Bakan Ersoy: Hedefimiz önümüzdeki yıl 60 milyon turist, 56 milyar dolar
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Ersoy, yoğun bir şekilde tanıtım yaptıklarına dikkati çekerek, "2019'dan itibaren Türkiye, dünyada açık ara en iyi tanıtım yapan ülke ve kesintisiz yapıyoruz. Sadece Avrupa'da değil birçok pazarda yapıyoruz. Hava trafiğini açık tutuyoruz, önemli olan hava trafiği. Beklenen bir sonuç şaşırmıyoruz. 31 Ocak'ta İstanbul'da açıklama yapacağız. 2023-2028 stratejimizi de açıklayacağız. Bundan sonraki yıl nasıl gidecek ve neler yapacağız, içini dolduracak anlatacağız. Hedefimiz önümüzdeki yıl 60 milyon turist, 56 milyar dolar. 2028'e kadar bu hedeflere nasıl geleceğimizi anlatacağız" diye konuştu.

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