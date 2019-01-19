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Bakan Ersoy: Nicelikli turistten nitelikli turiste geçişe başlamamız gerekiyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKTOB Sektör Toplantısı'na katıldı.

  • star.com.tr
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği toplantısında konuşma yaptı. 2018'in çok başarılı geçtiğini söyleyen Ersoy, 2019 için gelen rezervasyonların büyümenin devam edeceğini gösterdiğini söyledi.

Antalya Havalimanı'nı denetlediğini hatırlatan Ersoy, yapılan yeni yatırımla 2019'da kapasite sorunu çekilmeyeceğini söyledi. Altyapı ile ilgili Antalya Belediyesi ile çok ciddi çalışmaların başlatıldığını söyleyen Ersoy, Belek arıtmanın acil olan kısmının bu hafta olmak üzere, iki aşamada yenileneceğini söyledi. Antalya'nın Belek'ten sınırlı olmadığının farkında olduğunu söyleyen Ersoy, ikinci aşamada Kemer için çalışılacağını söyledi. Bu çalışmanın bütün kıyı bölgelerine yayılacağını söyleyen Ersoy, doğa ve temiz denizin önemli olduğunu söyledi.

Artık sayılardan çok gelirin konusulduğunu söyleyen Ersoy, ilk hedefin kişi başı gelir olduğunu söyledi. Türkiye olarak bu değişime fazlasıyla hazır olduğunu söyleyen Ersoy, dolulukların ikincil hedef durumuna geçtiğini söyledi

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