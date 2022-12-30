Bakan Ersoy: Rami Kışlası, İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak

Bakırköy'de Doğan Hızlan Halk Kütüphanesi açılışı yapıldı. Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve yazar Doğan Hızlan katıldı. Toplamda 4 katlı ve 180 kişilik kapasitede olan kütüphanenin açılışında konuşan Bakan Ersoy, "13 Ocak itibarıyla hizmete açacağımız Rami Kışlası İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak. Rami Kışlası; hem bir sanat merkezi hem millet bahçesi hem de herkese hitap edebilecek özellikleri olan bir kütüphane olacak" diye belirtti.

Doğan Hızlan Halk Kütüphanesi"nin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu sene İstanbul'da peş peşe kütüphanelerimizi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda merhum Rıfat Ilgaz'ın adını taşıyan kütüphanemizi açmıştık. Bugün üstat Doğan Hızlan'ın adını verdiğimiz kütüphanemizi açıyoruz. Yazılarıyla tüm sanatseverlere bugüne kadar ilham kaynağı olan Sayın Hızlan, eserleri ve beyefendi kişiliği ile de edebiyat dünyasındaki sayılı isimlerden birisi. Çeşitli ödüllerin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne de layık görülen Doğan Hızlan aslında edebiyat severlerin kendisine sevgisi ve saygısı ile en önemli ödülü aldı" şeklinde konuştu.

"RAMİ KIŞLASI İSTANBUL'UN EN BÜYÜK KÜTÜPHANESİ OLACAK"

Kütüphanelerle ilgili son bilgileri de aktaran Bakan Ersoy, "Attığımız adımlar neticesinde 2022 yılında bakanlığımıza bağlı olarak hizmet veren kütüphane sayısı bin 257'ye ulaştı. 167 halk kütüphanesini yeniden yapılandırdık ve 60 halk kütüphanesinin de iyileştirilme çalışmaları devam ediyor. Ülkemizdeki tüm kütüphanelerde 2018 yılında 323 bin 316 metrekare olan toplam kapalı alanımız, 2022 yılında 399 bin 732 metrekareye; oturma kapasitemiz ise 97 bin 402'den, 114 bin 906'e yükseltildi. 2023 yılına da hızlı bir başlangıç yapacağız. 13 Ocak itibarıyla hizmete açacağımız Rami Kışlası İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak. Rami Kışlası; hem bir sanat merkezi hem millet bahçesi hem de herkese hitap edebilecek özellikleri olan bir kütüphane olacak. 4 binden fazla oturma ve 2 buçuk milyonluk kitap kapasitesi olacak. Ben şimdiden eminim ki, bu eser İstanbulumuza çok yakışacak" açıklamasında bulundu.

Bakırköy'de açılan Doğan Hızlan Halk Kütüphanesi'ne dair bilgiler veren Bakan Ersoy, "Bakanlığımızca Eylül 2021 tarihinde çalışmalarına başlanan ve Doğan Hızlan'ın adını taşıyan bu kütüphanenin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ait.

Eski eser tescilli olan binanın, kütüphane olarak kullanılabilmesine yönelik proje restorasyonunu İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile İstanbul Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından yürütüldü. Binanın içinin tefrişi de 'Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi' projesi kapsamında tamamlandı. Toplamda 4 katlı ve 900 metrekare kullanım alanlı kütüphanede; okuma-araştırma salonları, engelli vatandaşlarımıza yönelik alanlar, eğitim ve edebiyat söyleşilerinin yapılabileceği etkinlik salonları, resim, müzik atölyeleri ve spor aktivite alanları bulunuyor. 180 kişi oturma kapasiteli olan kütüphanede ayrıca Değerli Yazar Doğan Hızlan'a ait özel koleksiyonlar da bulunacak. Sayın Hızlan'a bu değerli armağanı için özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Günümüz modern kütüphanecilik anlayışıyla donatılan kütüphanede 15 bini geçkin kitap, süreli yayın da bulunacak" ifadelerine yer verdi.

Adına açılan kütüphanede konuşan Yazar Doğan Hızlan, "Kitabın olduğu yerde herkes kendini bulur. Çünkü bilmediğiniz bir şey öğreniyorsunuz. Öğrenilen her şey birdenbire insanın hayatını değiştiriyor. Kendisini, çevreyi, ailesini, büyüklerini ve küçüklerini tanımasını sağlıyor. Kitabın böyle bir yanı var. Kütüphanelerin gelişmesi de çok önemli" dedi.