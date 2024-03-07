İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2024 Perşembe / 27 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,8463
  • EURO
    34,9883
  • ALTIN
    2208.92
  • BIST100
    9054.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Ersoy: Tek tesellimiz can kaybının olmaması
Güncel

Bakan Ersoy: Tek tesellimiz can kaybının olmaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Antalya'nın Demre ve Kumluca ilçelerinde yaşanan hortum nedeniyle zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmalarının başladığını bildirdi.

AA7 Mart 2024 Perşembe 18:39 - Güncelleme:
Bakan Ersoy: Tek tesellimiz can kaybının olmaması
ABONE OL

Ersoy, Kumluca ve Demre ilçelerini ziyaret ederek, hortumdan zarar gören seraları gezdi. Çiftçilerle bir araya gelen Ersoy, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Devletin tüm imkanlarıyla zarar gören üreticilerin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde çözüm üretmek için çalıştıklarını aktaran Ersoy, "Devletimizin ilgili kurumları bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı. Tek tesellimiz can kaybının olmaması, maddi zararlar bir şekilde telafi edilir." diye konuştu.

Bakan Ersoy'a AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da eşlik etti.

  • Mehmet Ersoy
  • Demre
  • Kumluca

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.