Bakan Ersoy: Türkiye, hedeflediği gibi her sene rekorlar kırarak yoluna devam ediyor

Bakan Ersoy, Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı'nda gazetecilere açıklamada bulundu.

Türkiye'nin geçen yıl turizmi rekorlarla kapattığını belirten Ersoy, "Türkiye, hedeflediği gibi her sene rekorlar kırarak yoluna devam ediyor." dedi.

Bu yıl yine yukarı yönlü hedefleri tekrar belirlediklerini ifade eden Ersoy, 2025'te 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar rekor gelir hedefiyle yola devam ettiklerini kaydetti.

Türkiye'nin turizmde sadece niceliği değil niteliği de ön plana aldığını vurgulayan Ersoy, "83 dolarla devraldığımız kişi başı gecelik geliri, 2024'te 108 dolara getirmeyi başardık. Yani orada da baktığınız zaman yüzde 31'lik bir gelişme oldu." diye konuştu.

Türkiye'ye geçen yıl Rusya'dan 6,7 milyon, Almanya'dan 6,6 milyon, İngiltere'den de 4,4 milyon ziyaretçinin geldiğine işaret eden Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu sene de yine bu üçlünün değişmeyeceğini, Almanya ve Rusya'nın tatlı bir rekabet içinde devam edeceğini düşünüyoruz. Almanya'da erken rezervasyonla şu anda en fazla rezervasyon alan ülke Türkiye oldu. Türkiye, zaten biliyorsunuz, Almanların İspanya'dan sonra ikinci büyük destinasyonu haline geldi son iki senedir. İtalya ile beraber ikinci sıradayız biz."

Ersoy, hem Rusya hem Almanya'dan 7 milyonun üzerinde ziyaretçi sayısıyla 2025'i kapatmayı hedeflediklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya pazarında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yakın bir gelecekte bitmesine yönelik gelişmeler hızlı bir şekilde olgunlaşıyor. Bu gerçekleşirse ki bunun olumlu sonuçlarını zaten rubledeki değerlemeyle de gördük. Çok kısa bir süre önce ruble yaklaşık yüzde 20 değer kazandı. Bu da Türkiye'ye olan rezervasyonların olumlu yönde artmaya devam edeceğini gösteriyor ki zaten bu olaydan önce de erken rezervasyon olarak bakıldığında Rusya'da birinci destinasyon Türkiye."

İngiltere'nin de sezona çok iyi başladığını belirten Ersoy, 2025'te İngiltere'den 4,8 milyon ziyaretçi beklediklerini dile getirdi.

TÜRKİYE'Yİ DİĞER ÜLKELERDEN AYRIŞTIRAN ARKEOLOJİK POTANSİYELİ MEVCUT

Ersoy, turizmin hem 12 aya hem de 81 vilayete yayılabilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatarak, bu amaçla Türkiye'nin farklı ürünleri artık oyuna soktuğunu özellikle Michelin Yıldızı alan restoranların sayısının arttığına dikkati çekti.

Türkiye'yi diğer ülkelerden ayrıştıran bir arkeolojik potansiyeli olduğunu söyleyen Ersoy, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz, Geleceğe Miras Projesi'ni hayata geçirmiştik. Öncelikli olarak arkeolojinin altın çağı ve sezonun 12 ay kazı programıyla başlayan sürece şu anda geleceği mirasla daha ileri seviyeye getirdik. Çok yoğun bir kazı programını Türkiye yönetiyor son birkaç senedir. Hatta orada çok da iddialı bir hedefimiz var. Son 60 yılda yapılan kazı programına eşdeğer bir işi, gelecek 4 yıl içinde gerçekleştireceğiz diye. Bunun olumlu sonuçlarını alıyoruz. En son biliyorsunuz geçen sene Gece Müzeleri'ni de devreye almıştık."

Türkiye genelinde 760 noktada arkeolojik kazı yapıldığını, 2026'da bu rakamı 800'e çıkarmak istediklerini belirten Ersoy, şu anda dünyada rekor sayıda, en yoğun kazı yapan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Turizm Geliştirme Ajansı kurulduktan sonra 200'e yakın ülkede en yoğun tanıtımı yapan ülkenin de Türkiye olduğu bilgisini paylaşan Ersoy, "Bunun olumlu sonuçlarını da tabii krizlere karşı bağışıklık kazanan bir sektör olarak görmeye başladık. Eskiden en ufak krizde inişler çıkışlar oluyordu. Şimdi ise krizlere rağmen ziyaretçi sayısını artıran bir Türkiye görüyoruz. Otellerin hem nitelikleri hem dolulukları artıyor." ifadelerini kullandı.

- ASYA VE AMERİKA PAZARI GELİŞME KAYDEDİYOR

Ersoy, Türkiye'nin, Avrupa dışında hedef pazarları bulunduğunun altını çizerek Asya ile Amerika'nın da potansiyel pazarlar olduğunu söyledi.

Özellikle Çin'den geçen yıl gelen ziyaretçi sayısından rekor kaydedildiğine işaret eden Ersoy, "Hedeflediğimiz gibi geçen sene Çin pazarını yüzde 60'ın üzerinde bir büyümeyle kapattık. Türkiye'de Asya, potansiyel büyüyen hedef pazar olarak yerini aldı." dedi.

Türkiye'nin Asya'nın yanı sıra Amerika pazarına da ilgisini artırdığını aktaran Ersoy, "Amerika'da da çok ciddi bir büyüme var. Geçen sezonu Amerika'dan gelen 1,5 milyona yakın ziyaretçiyle kapattık. Amerika'dan her sene iyi bir artış sağlanacak gibi gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının havacılıkla ilgili bir ulaşım zirvesi yaptığını hatırlatarak, "Bunu da niye özellikle biz istedik? Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin şu anda yüzde 70'i hava köprüsüyle geliyor. Artık komşu ülkelerden Türkiye'ye gelebilecek ziyaretçi sayısı maksimum seviyelere ulaşmak üzere. Bundan sonra büyümek istiyorsanız hava köprüsüyle büyümeniz gerek." dedi.

Türkiye'nin gelecekte 100 milyon ziyaretçi ve 100 milyar dolar turizm geliri hedeflerini yakalaması için hava köprüsüyle gelenlerin oranını yüzde 85'lere getirmesi gerektiğini belirten Ersoy, "O yüzden de yani biz de sektör olarak onlarla ortak stratejiler üzerinde kendimizi geliştirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.