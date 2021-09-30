Bakan Ersoy: Yılsonu hedefimiz 25 milyon turist

AA 30 Eylül 2021 Perşembe 22:17 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 22:17

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla turizm sektörü temsilcileriyle istişare toplantısı düzenledi.

Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.

Etkinlikte konuşan Bakan Ersoy, pandemiden en çok etkilenen sektörlerin kültür, sanat ve eğlence sektörleri olduğunu söyledi.



Ersoy, "Ama turizm sektörünün girişimci ruhu, esnek yapısı en hızlı bir şekilde bu krizde yol almasını sağlıyor. Sizlerin Bakanlıkla, kamuyla yapmış olduğunuz iş birliği sayesinde aldığımız hızlı önlemlerle rakiplere göre daha hızlı bir çıkış yakalamaya başladık." şeklinde konuştu.

Rakamların bu durumu gösterdiğini ifade eden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu sene sezona girerken çok belirsiz bir sezon oldu. Devamlı dalgalanmalar oldu. Sezona girerken 25 milyon turist, 20 milyar dolar bir gelir hedeflemiştik. Eylül sonu itibarıyla 20,5 milyon turist rakamını, 16 milyar dolardan fazla geliri yakalamışız gibi gözüküyoruz. Kesin sonuçlar Ekim sonu gibi TÜİK tarafından açıklanacaktır. Kalan 3 ayı da düşündüğünüz zaman 25 milyon turist, 20 milyar dolar geliri inşallah hep beraber aşacağız."

Bakan Ersoy, Turizm Geliştirme Ajansı'nın esnek yapısı sayesinde böyle bir tablo yakalayabildiklerini vurgulayarak, şu anda dünyada turizm konusunda en yoğun ilan veren, tanıtım yapan ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay ise yapılan alt yapı çalışmalarıyla turizm sektörünün daha güçlü bir hale geldiğini ifade ederek, "Dünyanın en büyük ikinci havaalanına sahibiz. Artık denizlerin altından yollar, tüneller, köprüler yaparak, ulaşımı kolaylaştırarak daha fazla turistin ülkemize gelmesine vesile oluyoruz." dedi.

Turizm alanında yapılan faaliyetlerin Türkiye'nin tanıtımı için çok büyük katkı sağladığını aktaran Altunay, "Türkiye, en güzel denizlerin, en güzel dağların, en güzel güneşin, en lezzetli yemeklerin, en içten, en samimi tebessümlerin ülkesidir. Böyle güzel bir ülkede dört mevsimi doya doya yaşıyoruz. Turistlerin de her geçen gün sayısal olarak arttığına şahit olmak bizleri gerçekten mutlu ediyor. Ama bunun için yapılan çalışmalara baktığımızda, tanıtım faaliyetlerini görüyoruz." diye konuştu.

Daha sonra basına kapalı devam eden toplantıda Bakan Ersoy, turizm sektörü temsilcilerinin sorunlarını dinledi.

