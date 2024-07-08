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Bakan Ersoy'dan festivale katılan çocuklarla ilgili paylaşım: Coşkulu mesajlarını aldım

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vanlı çocukların festival coşkusunu sosyal medya hesabından paylaştı.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 14:26 - Güncelleme:
Bakan Ersoy'dan festivale katılan çocuklarla ilgili paylaşım: Coşkulu mesajlarını aldım
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kültür Yolu Festivalinin altıncı durağı olan Van Kültür Yolu Festivali çocuklar tarafından ilgiyle karşılandı. Festival süresince yüzlerce etkinlikte on binlerce çocuk ağırlandı.

Festivaldeki etkinliklere katılan 6 yaşındaki Vanlı Jir'in videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Ersoy, Van Kültür Yolu Festivali'nin önümüzdeki yıl da devam edeceği belirtti.

Çocukların ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ersoy, paylaşımında, "Van Kültür Yolu Festivali'nde harika 9 gün geçirdik. Sadece Van'dan değil çevre illerden de gelen yüz binlerce kişiyle birlikte unutulmaz anlar yaşadık. 6 yaşındaki Jir gibi kardeşlerimizin yüzünü güldürebilmekse hepsinden değerli. Van'a sonsuz teşekkürler. Seneye görüşmek üzere." ifadelerine yer verdi.

Festivale katılan çocukların "festival hiç bitmesin" yorumlarının yer aldığı videoyu da paylaşan Ersoy, şunları kaydetti:

"Van Kültür Yolu Festivalimizin her yaş grubunca büyük ilgi görmesi bizleri çok mutlu etti. Ama özel olarak 'her sene olsun bu festival' diyen çocuklarımızın coşkulu mesajını aldım. Çocuklarımız, gençlerimiz derslerinde başarılı olsun, sözümüz söz, festival coşkusu artarak devam edecek."

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