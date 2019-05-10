Bakan Ersoy'dan Kapadokya açıklaması Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'daki kaçak yapılaşmalarla ilgili, 'Kapadokya'ya müdahale etmeye başladık. Yıkımlar başladı. Bizim hedefimiz yıkmak değil. Hedefimiz kaçak yapılaşma sebeplerini ortadan kaldırmak' dedi.