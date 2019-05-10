19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,139
  • 6,8948
  • 253.561
  • 89.027
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bakan Ersoy'dan Kapadokya açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'daki kaçak yapılaşmalarla ilgili, 'Kapadokya'ya müdahale etmeye başladık. Yıkımlar başladı. Bizim hedefimiz yıkmak değil. Hedefimiz kaçak yapılaşma sebeplerini ortadan kaldırmak' dedi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AYRINTILAR GELİYOR...

AK Parti´den ´İstanbul seçimleri neden yenileniyor´ videosu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Terör örgütü PKK o bölgeyi ele geçirmek istiyor'

'Terör örgütü PKK o bölgeyi ele geçirmek istiyor'

Çok sayıda muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı kararı

Çok sayıda muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı kararı

İlk defa görüntülendi: Burada yaşaması imkansız

İlk defa görüntülendi: Burada yaşaması imkansız

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

İlk adım atıldı, Türk karasularına girince müdahale edilebilecek

İlk adım atıldı, Türk karasularına girince müdahale edilebilecek

Gelinine ömür boyu hapsi duydu, mahkemeye teşekkür etti

Gelinine ömür boyu hapsi duydu, mahkemeye teşekkür etti

6 gün sonra gelen haberle yıkıldılar... Baba-kızın zor sınavı

6 gün sonra gelen haberle yıkıldılar... Baba-kızın zor sınavı

Turhal Şeker’in 84 yıllık tarihinde bir ilk

Turhal Şeker’in 84 yıllık tarihinde bir ilk
 

POPÜLER HABERLER

TBMM kürsüsünde su içen vekile tepki

TBMM kürsüsünde su içen vekile tepki

Tam 2000 yıllık! Görüntüsü ve gizemli tarihiyle ilgi çekiyor

Tam 2000 yıllık! Görüntüsü ve gizemli tarihiyle ilgi çekiyor

Saraylardaki tarihi emanetlerin bakımını titizlikle yürütüyorlar

Saraylardaki tarihi emanetlerin bakımını titizlikle yürütüyorlar

Bankalar yarışa girdi: Emekliye 700 TL

Bankalar yarışa girdi: Emekliye 700 TL

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA