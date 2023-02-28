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Bakan Ersoy'un Malatya'daki incelemeleri devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerini sürdürdü.

AA28 Şubat 2023 Salı 21:31 - Güncelleme:
Bakan Ersoy'un Malatya'daki incelemeleri devam ediyor
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Depremlerin ardından Malatya'ya gelen Bakan Ersoy, Doğanşehir ilçesinde konteynerde kalan depremzedelerle görüşerek sorun ve taleplerini dinledi.

Daha sonra kent merkezindeki Selçuklu Çadır Kenti'ne geçen Ersoy, depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi, yetkililerden çadır kentin son durumu hakkında bilgi aldı.

Doğanşehir ilçesine dönerek Geçici Konaklama Merkezi'ni ziyaret eden Ersoy, çocuklarla yakından ilgilendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Deniz Su adlı kız çocuğu için konteyner kentte düzenlenen doğum günü etkinliğine de katıldı.

Sosyal medya hesabından ziyaretlerine ilişkin fotoğrafları paylaşan Bakan Ersoy, "Afetin ilk gününden itibaren vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Hep birlikte bu günleri de atlatacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğanşehir ilçesindeki temaslarına eşlik etti.

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