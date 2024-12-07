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Güncel

Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Suriye hakkında görüştü. Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüşmesinde, Suriye'deki kaos ortamından PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin istifade etmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

AA7 Aralık 2024 Cumartesi 00:04 - Güncelleme:
Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler değerlendirildi.

Bakan Fidan, daha önceki hataların tekrarlanmamasının önemine değinerek, gelinen noktada rejimin gerçekçi hareket edip muhalefetle diyalog kurması ve siyasi sürecin başlatılması, bölgedeki tüm aktörlerin de bu yönde yapıcı rol oynaması gerektiğinin altını çizdi.

Fidan, Blinken'a, Suriye'deki kaos ortamından PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin istifade etmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Bakan Fidan ayrıca rejimin sahip olduğu kimyasal silahların bölge için risk haline dönüşmemesi konusunda gerekli tedbirlerin alınmasında fayda bulunduğunu ifade etti.

Bölgeye insani yardım ulaşmasının önemini hatırlatan Fidan, bu hususta Türkiye'nin gerekli desteği sağladığını söyledi.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
  • Suriye krizi

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