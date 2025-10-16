İSTANBUL 20°C / 14°C
Güncel

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda Gazze'de ateşkes sürecini görüştü.

AA16 Ekim 2025 Perşembe 16:51 - Güncelleme:
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefon görüşmesinde, Gazze'deki ateşkesin devamı ve insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaştırılması için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Görüşmede, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde imzalanan Niyet Beyanı'nın uygulanmasına ilişkin konular değerlendirildi.

Ayrıca görüşmede, Suriye'deki gelişmeler, İran'ın nükleer programına dair müzakerelerle alakalı konular ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın seyri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

