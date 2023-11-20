Bakan Fidan: Avrupa karar vermek zorunda

Bakan Fidan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bizim AB üyeliğimizde bir değişiklik yok. Bizim AB üyesi yapılıp yapılmayacağımız meselesi teknik bir konu değil. Onun altını çizelim. Çekirdek ülkelerin karar verecekleri bir konu."

"Kategorik olarak devletimiz Kürt düşmanlığı yapıyor gibi algı oluşturuyorlar. Biz bunu tümüyle reddediyoruz. Biz kategorik olarak PKK'nın düşmanıyız. Bu zevk olarak geliştirdiğimiz bir düşmanlık değil."

"Adamın siyasallaştırdığı davaya vereceğin yanıt da siyasal olur. Bize ilkeyle gelin, siyasallaştırmayın."

"Avrupa şuna karar vermek zorunda. Türkiye ölçeğinde bir ülkeyle, Müslüman bir ülkeyle ben yeni bir birlik kurmak istiyor muyum?"