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Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında marjında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

IHA19 Aralık 2024 Perşembe 19:08 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında marjında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

SURİYE'YE YÖNELİK İNSANİ YARDIM PLANLARI ELE ALINDI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Fidan'ın D-8'e üye seçilmesi vesilesiyle tebriklerini Bayramov'a ilettiği ifade edildi. Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinden kaynaklanan meselelerin, Suriye'deki mevcut durumun ve Türkiye-Azerbaycan arasındaki muhtemel iş birliği alanları konusunda fikir alışverişi yapıldığı belirtilerek, Suriye'ye yönelik insani yardım planlarının ele alındığı aktarıldı.

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