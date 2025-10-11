İSTANBUL 17°C / 10°C
Güncel

Bakan Fidan , Azerbaycanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Orta Doğu'daki durum ve Gazze'deki ateşkes anlaşması ile ilgili konular ele alındı.

IHA11 Ekim 2025 Cumartesi 15:34 - Güncelleme:
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Orta Doğu'daki durum ve Gazze anlaşması ile ilgili konular görüşüldü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, Orta Doğu'daki durum ve Gazze'deki ateşkes anlaşması ile ilgili konular ele alındı. Türkiye'nin söz konusu önemli anlaşmadaki başarılı arabuluculuk çabalarının Azerbaycan tarafından takdirle karşılandığı belirtildi.

Bakanlar ayrıca, karşılıklı ilgi duyulan ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulundu.

