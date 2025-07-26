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Bakan Fidan, Balkan ülkelerinden mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Balkan Barış Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında İstanbul'da bulunan Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.

AA26 Temmuz 2025 Cumartesi 16:18 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Balkan ülkelerinden mevkidaşlarıyla bir araya geldi
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Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Balkan Barış Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile İstanbul'da ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedildi.

Türkiye'nin öncülüğünde, bazı Balkan ülkelerinin katılımıyla tesis edilen Balkan Barış Platformu'nun ilk toplantısı İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

Söz konusu Platform, bölge ülkeleri arasında diyaloğu, karşılıklı güveni ve işbirliğini artırmayı, bölgesel meselelere kalıcı çözümler üretmeyi amaçlıyor.

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