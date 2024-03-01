Bakan Fidan: Batı'nın onurlu insanları Gazze'deki vahşete artık kayıtsız kalmıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu.

* Antalya Diplomasi Forumu, çoğulculuğu ve gerçek sorunları öne çıkarmasıyla, artık diplomaside önemli bir marka ve fikir platformu haline gelmiştir.

* Diplomasiye ihtiyaç değişmiyor, birçok alan diplomasi konusu.

* Uluslararası düzende adaletsizlik her alanda var.

* Mevcut uluslararası düzen barış üretmiyor, adalet ve eşitlik üretmiyor. Uluslararası sistemin giderek zayıfladığı aşikâr.

* Dış politikamız barış ve istikrar hedefliyor.

* Kaybedecek zamanımız yok, diplomasiye hemen şimdi ihtiyacımız var. Gazze'nin fotoğrafı uluslararası sistemin ikiyüzlülüğünü göstermektedir.

* Gazze'deki katliamın suç ortaklığını taşıyamadığı için kendini yakan Amerikalı askerin duruşu, uluslararası sistemin meşruiyet krizinin örtülemez işaretidir.

* Görüyoruz ki, Batı'nın onurlu insanları da bu vahşete (Gazze'deki) artık kayıtsız kalmıyor.

* Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün samimiyeti ve gayretiyle küresel adaletsizlikleri ortadan kaldıracak etkin, adil ve kapsayıcı bir uluslararası düzenin kurulması için var gücüyle mücadele etmektedir.

* Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak şart.

* (Gazze için) İslam dünyası ayakta, Küresel Güney ayakta, Batı'nın vicdanlı insanları ayakta. Ancak katliamın failleri bu haykırışa kör ve sağır.

* Uluslararası sistem Suriye'deki sorunu çözemedi.

* İnsani değerleri olan herkes Gazze'de katliamın durmasını istiyor. Küresel vicdan ateşkes diyor.

* Terörle mücadelede dayanışma zorunlu.

* (Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmeleri) Tarafların kurumsal zeminde bir araya gelmesi için çalıştık.

* Bölgesel mekanizmalarla işbirliğine önem veriyoruz.

* Rusya-Ukrayna savaşında taraflar bir araya gelmeli.

* Gazze'de garantörlüğe hazır olduğumuzu dile getirdik.

* Afrika ülkeleriyle iş birliğimiz derinleşiyor. Afrika ülkeleriyle sağlıktan güvenliğe iş birliği yapıyoruz.