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Bakan Fidan: Batı'nın onurlu insanları Gazze'deki vahşete artık kayıtsız kalmıyor

Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Kaybedecek zamanımız yok, diplomasiye hemen şimdi ihtiyacımız var. Gazze'nin fotoğrafı uluslararası sistemin ikiyüzlülüğünü göstermektedir. Görüyoruz ki, Batı'nın onurlu insanları da bu vahşete (Gazze'deki) artık kayıtsız kalmıyor.' dedi.

1 Mart 2024 Cuma 15:17 - Güncelleme:
Bakan Fidan: Batı'nın onurlu insanları Gazze'deki vahşete artık kayıtsız kalmıyor
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu.

Bakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Antalya Diplomasi Forumu, çoğulculuğu ve gerçek sorunları öne çıkarmasıyla, artık diplomaside önemli bir marka ve fikir platformu haline gelmiştir.

* Diplomasiye ihtiyaç değişmiyor, birçok alan diplomasi konusu.

* Uluslararası düzende adaletsizlik her alanda var.

* Mevcut uluslararası düzen barış üretmiyor, adalet ve eşitlik üretmiyor. Uluslararası sistemin giderek zayıfladığı aşikâr.

* Dış politikamız barış ve istikrar hedefliyor.

* Kaybedecek zamanımız yok, diplomasiye hemen şimdi ihtiyacımız var. Gazze'nin fotoğrafı uluslararası sistemin ikiyüzlülüğünü göstermektedir.

* Gazze'deki katliamın suç ortaklığını taşıyamadığı için kendini yakan Amerikalı askerin duruşu, uluslararası sistemin meşruiyet krizinin örtülemez işaretidir.

* Görüyoruz ki, Batı'nın onurlu insanları da bu vahşete (Gazze'deki) artık kayıtsız kalmıyor.

* Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün samimiyeti ve gayretiyle küresel adaletsizlikleri ortadan kaldıracak etkin, adil ve kapsayıcı bir uluslararası düzenin kurulması için var gücüyle mücadele etmektedir.

* Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak şart.

* (Gazze için) İslam dünyası ayakta, Küresel Güney ayakta, Batı'nın vicdanlı insanları ayakta. Ancak katliamın failleri bu haykırışa kör ve sağır.

* Uluslararası sistem Suriye'deki sorunu çözemedi.

* İnsani değerleri olan herkes Gazze'de katliamın durmasını istiyor. Küresel vicdan ateşkes diyor.

* Terörle mücadelede dayanışma zorunlu.

* (Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmeleri) Tarafların kurumsal zeminde bir araya gelmesi için çalıştık.

* Bölgesel mekanizmalarla işbirliğine önem veriyoruz.

* Rusya-Ukrayna savaşında taraflar bir araya gelmeli.

* Gazze'de garantörlüğe hazır olduğumuzu dile getirdik.

* Afrika ülkeleriyle iş birliğimiz derinleşiyor. Afrika ülkeleriyle sağlıktan güvenliğe iş birliği yapıyoruz.

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