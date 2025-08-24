İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2025 Pazar / 1 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bakan Fidan, Cidde'ye gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na başkanlık etmek üzere Cidde'yi ziyaret edecek.

HABER MERKEZİ24 Ağustos 2025 Pazar 12:19 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Cidde'ye gidecek
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan'ın İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na başkanlık etmek üzere Cidde'ye gideceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sayın Bakanımız, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı olan ülkemizin çağrısı üzerine 25 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenecek İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na başkanlık etmek üzere Cidde'yi ziyaret edecektir.

Toplantı, "Filistin halkına yönelik devam eden İsrail soykırımı ve İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını genişletme kararı" gündemiyle gerçekleştirilecektir.

ÖNERİLEN VİDEO

Sokak ortasında kurşun yağdırdı: Enişte katili kameralara yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.