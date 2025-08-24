Bakan Fidan, Cidde'ye gidecek

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan'ın İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na başkanlık etmek üzere Cidde'ye gideceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Sayın Bakanımız, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı olan ülkemizin çağrısı üzerine 25 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenecek İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na başkanlık etmek üzere Cidde'yi ziyaret edecektir.
Toplantı, "Filistin halkına yönelik devam eden İsrail soykırımı ve İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını genişletme kararı" gündemiyle gerçekleştirilecektir.