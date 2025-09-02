İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2025 Salı / 10 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1626
  • EURO
    47,989
  • ALTIN
    4609.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Fidan Çin'e gidiyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılacak
Güncel

Bakan Fidan Çin'e gidiyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3 Eylül 2025 tarihinde Pekin'de düzenlenecek 'İkinci Çin-Japon Savaşı Zaferi Anma Günü'nün 80. yıl dönümü törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılacak.

HABER MERKEZİ2 Eylül 2025 Salı 15:06 - Güncelleme:
Bakan Fidan Çin'e gidiyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılacak
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3 Eylül 2025 tarihinde Pekin'de düzenlenecek 'İkinci Çin-Japon Savaşı Zaferi Anma Günü'nün 80. yıl dönümü törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan Pekin'deki kinci Çin-Japon Savaşı Zaferi Anma Günü'nün 80. yıl dönümü törenine katılacak.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3 Eylül 2025 tarihinde Pekin'de düzenlenecek 'İkinci Çin-Japon Savaşı Zaferi Anma Günü'nün 80. yıl dönümü törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak. Bakan Fidan'ın söz konusu törene katılımı, Türkiye'den Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk katılım olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Öğretmen 500 TL için kiracısını öldürdü! Adliyeye girerken hıçkıra hıçkıra ağladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.