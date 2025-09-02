Bakan Fidan Çin'e gidiyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3 Eylül 2025 tarihinde Pekin'de düzenlenecek 'İkinci Çin-Japon Savaşı Zaferi Anma Günü'nün 80. yıl dönümü törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılacak.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3 Eylül 2025 tarihinde Pekin'de düzenlenecek 'İkinci Çin-Japon Savaşı Zaferi Anma Günü'nün 80. yıl dönümü törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak. Bakan Fidan'ın söz konusu törene katılımı, Türkiye'den Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk katılım olacak.