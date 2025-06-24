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Bakan Fidan, Çinli mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ve İran arasında yaşanan gerilimin azaltılması için süren çabalar ele alındı.

AA24 Haziran 2025 Salı 14:50 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Çinli mevkidaşıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile İsrail ve İran arasında yaşanan çatışma ve gerilimin azaltılması amacıyla yürütülen çabalar ile Gazze'deki durumu telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Çinli mevkidaşı Vang telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışma ve gerilimin azaltılması amacıyla yürütülen çabalar ele alındı.

Gazze'deki durumun da değerlendirildiği görüşmede Fidan, Gazze'deki soykırıma ve kötüleşen insani duruma dikkat çekti.

Her iki bakan da Filistin meselesinin ancak iki devletli çözüm vizyonu çerçevesinde çözülebileceğini vurgularken, görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler de ele alındı.

Görüşmede, ayrıca ticaret ve yatırım konuları dahil olmak üzere Türkiye-Çin ilişkilerinin her alanda geliştirilmesine yönelik irade beyan edildi.

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