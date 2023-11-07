Bakan Fidan: Filistinlilere uygulanan zulüm ve şiddet karşısında sessiz kalınamaz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belarus Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik ile bugün Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Fidan, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların da ele alındığı buluşmada, "Ukrayna'daki savaş, uluslararası hukuk temelinde sona ermeli. Taraflar arasında irade oluşursa Türkiye müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır" dedi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Gazze'deki insanlık trajedisi de görüşmenin ana başlıkları arasındaydı. İsrail'in şiddet yoluyla güvenlik tesis edemeyeceğini vurgulayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, "Filistinlilere uygulanan zulüm ve şiddet karşısında sessiz kalınamaz" dediği öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, görüşmede Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın, uluslararası hukuk temelinde, barışla sonlanmasını arzu ettiğine dikkati çekti.

Savaşın uzamasının hem bölgesel hem küresel düzeyde olumsuz etkileri olduğuna değinen Fidan, Türkiye'nin barışın tesisi için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini, taraflar arasında irade oluştuğu takdirde, müzakerelere ev sahipliği yapmaya da hazır olduğunu belirtti.

Gazze'de uygulanan zulüm ve vahşet karşısında uluslararası toplumun sessiz kalmaması gerektiğini belirten Dışişleri Bakanı Fidan, Belaruslu muhatabıyla yaptığı görüşmede, bir an önce tam ateşkes sağlanması, insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılmasının temini, kalıcı barış yönünde adımlar atılması için Türkiye'nin yoğun çaba harcadığını da anlattı.