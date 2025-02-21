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Bakan Fidan, Güney Afrika'da önemli temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola ve Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi.

AA21 Şubat 2025 Cuma 15:59 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Güney Afrika'da önemli temaslarda bulundu
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Kanadalı mevkidaşı Joly, Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Lamolave ve Cezayirli mevkidaşı Attaf ile bir araya geldi.

Fidan ve Joly'nin yaptığı görüşmede, ikili ve bölgesel konular değerlendirildi.

Bakan Fidan'ın, Cezayirli mevkidaşı Attaf'la yaptığı görüşmede ise ikili ilişkiler ile Gazze'deki durum ve Filistin'le ilgili son gelişmeler ele alındı.

GÜNEY AFRİKA ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE İŞBİRLİĞİ BAKANI LAMOLA İLE GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola ile bir araya geldi.

  • Dışişleri Bakanı
  • Fidan Cezayir
  • Ahmed Attaf

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