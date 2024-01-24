Bakan Fidan Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya geldi.
Görüşme, New York'taki BM binasında yapıldı.
BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen üst düzey katılımlı Filistin toplantısına katılan Fidan, Guterres'le de ikili görüşme gerçekleştirdi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin toplantısına katılan Bakanımız @HakanFidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'nin Ocak ayı dönem başkanı Fransa'nın Dışişleri Bakanı Stéphane Séjourné ile görüştü.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 23, 2024
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