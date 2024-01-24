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Bakan Fidan Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşme gerçekleştirdi.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 02:03 - Güncelleme:
Bakan Fidan Guterres ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya geldi.

Görüşme, New York'taki BM binasında yapıldı.

BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen üst düzey katılımlı Filistin toplantısına katılan Fidan, Guterres'le de ikili görüşme gerçekleştirdi.

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