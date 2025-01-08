Bakan Fidan: İki devletli çözüm dışında başka bir seçenek yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak açıklama yaptı.

Bakan Fidan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

İki devletli çözüm dışında başka bir seçenek yok

Kıbrıs'ta iki devletli çözümün vuku bulması akabinde buranın her türlü şekilde enerjisiyle, ekonomisiyle, turizmle büyük bir kalkınma hamlesi içerisinde olacağı kesindir

İki devletli çözümden sonra adanın otorite sahipleri, siyasetçileri bir araya gelip adayı çok daha ileriye götürmek için ellerinden geleni yapacaklardır

Bizim geçmişten ders çıkartıp, Kıbrıs'taki, güneyiyle kuzeyiyle iki devletli bir çözüm içerisinde artık adanın yoluna devam etmesi gerekiyor. 1974'ten bu yana iki kesimde hayata geçirildikten sonra kan dökülmedi, savaş olmadı.

Türkiye'nin, Yunanistan'ın, KKTC'nin ve GKRY'nin hep beraber bir araya gelerek daha iyi bir geleceği bölgemizde inşa etmesi mümkün

Bizim KKTC ile dayanışmamız, iş birliğimiz artarak devam edecek. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki iradesi ortada, bizler de elimizden geleni yapıyoruz. Uluslararası diplomaside de her türlü desteği vermeye konuyu barışçıl yöntemlerle daha yapıcı bir şekilde ilerletmeye devam edeceğim

Kıbrıs iki devletli çözüme kavuştuğu zaman şuanki halinden farkı ne olacak? Sınırlar aynı, insanlar aynı yerde yaşıyor, gündelik hayat ertesi sabah yine aynı şekliyle devam edecek. İnsiyatif sahibi liderlerin daha büyük resme bakıp, 'Adadaki beraberlikten biz daha büyük nasıl bir refah üretebiliriz?' Buna yoğunlaşmaları lazım