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  • Bakan Fidan ile Iraklı mevkidaşı “sınır güvenliğini'' görüşecek
Güncel

Bakan Fidan ile Iraklı mevkidaşı “sınır güvenliğini'' görüşecek

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i sınır güvenliği sorununun çözümü noktasında ikili güvenlik komisyonunun çalıştırılması amacıyla Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi için görevlendirdi.

AA5 Ekim 2023 Perşembe 21:55 - Güncelleme:
Bakan Fidan ile Iraklı mevkidaşı “sınır güvenliğini'' görüşecek
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Irak Başbakanı Askeri Sözcüsü General Yahya Resul'un yaptığı yazılı açıklamaya göre, Başbakan Sudani, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık etti.

Ülkedeki güvenlik meselesinin görüşüldüğü toplantıda, terör ve uyuşturucuyla mücadele konusu masaya yatırıldı.

Tahran ile Bağdat arasında İran rejim karşıtlarının silahsızlandırılmasını içeren güvenlik anlaşmasının da ele alındığı toplantıda, anlaşmanın iki ülke tarafından uygulanmaya başlandığı aktarıldı.

Irak Başbakanı Sudani ayrıca, Dışişleri Bakanı Hüseyin'i, sınır güvenliği sorunlarının çözümü amacıyla ikili güvenlik komisyonunun çalıştırılması amacıyla Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi için görevlendirdi.

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