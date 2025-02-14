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Bakan Fidan, İngiliz ve Alman mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih'te Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüştü.

AA14 Şubat 2025 Cuma 17:53 - Güncelleme:
Bakan Fidan, İngiliz ve Alman mevkidaşları ile görüştü
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan, Lammy ile bugün 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında bir görüşme gerçekleştirdi.

İkili, görüşmede, Suriye'deki durum ve Gazze'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Bakan Fidan, Suriye'nin siyasi birliğinin önemine değindi ve Suriye'deki yeni yönetimin desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, Gazze'deki ateşkesin kalıcı hale gelmesinin bölgede barışın tesisi için zorunlu olduğunu kaydetti.

Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşıyla bağlantılı konular da ele alındı.

FİDAN, ALMAN MEVKİDAŞI BAERBOCK İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan ayrıca, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, konferans marjında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.

Bakan Fidan, Münih temasları çerçevesinde erken saatlerde İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya gelmişti.

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