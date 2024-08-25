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Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü.

AA25 Ağustos 2024 Pazar 10:12 - Güncelleme:
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fidan, Erakçi'ye yeni görevinde başarılar diledi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

İran'da geçen ay göreve başlayan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın kabine için önerdiği kişiler, 21 Ağustos'ta İran Meclisinde güvenoyu almıştı. Buna göre, eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer müzakerelerde Başmüzakereci olarak görev yapan Erakçi, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı olmuştu.

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