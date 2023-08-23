Bakan Fidan, ITC heyeti ile bir araya geldi: Türkmen kardeşlerimizle ilişkilerimizi sürdüreceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinde Irak Türkmen Cephesi (ITC) heyeti ile görüşme gerçekleştirdi. Bağdat Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen görüşmede Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve Irak'taki Türkmen toplumunun önde gelenleri yer aldı. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan, yaptığı konuşmasında, "Bu ziyaret, Türkmen toplumu için önemli bir ziyarettir. Irak için önemli bir ziyarettir. Hem parti başkanlarımız adına hem de cephenin yürütme kurulu üyeleri adına milletvekillerimizin adına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu ziyaret ikili ilişkiler Irak ve Türkiye arasındaki ilişkileri daha fazla güçlü bir hale getirmesini ümit ederiz. Aynı zamanda da Türkmenler için hayırlı bir ziyaret olduğundan eminiz. Her zaman yanımızdaydınız. Sorunlarımız büyüktür. Bu ikili temaslarda sorunlarımızın bir nebze de olsa giderilmesinde eminim katkınız olacaktır. Irak için Türkiye önemli bir ülkedir. Türkiye için Irak'ta önemlidir. İki ülkenin orası ağasında da en iyi köprü ve aracılık yapabilen toplum Türkmen toplumudur. Çok ortak noktalarımız var. Gelecekte daha iyi bir ortamda buluşuruz. Önümüzde yerel seçimler için hepimiz seferberlik yapmalıyız, odaklanmalıyız. Çünkü gerçekten gelecek yerel seçim Türkmen bölgelerinde çok önemli ve hassastır." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, "Irak Türkmen Cephesi liderliği, değerli Irak Türkmen toplumunun önde geleni kardeşlerim. Bağdat Büyükelçiliğinde sizlerle beraber bir araya gelmiş olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum." ifadesini kullanarak şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi Türkiye, Irak Türkmenlerini Irak'la Türkiye arasında en önemli köprülerden biri olarak görmekte. Bununla birlikte Irak'taki Türkmen kardeşlerimizin uzun yıllardır maruz kaldığı ayrımcılığın, haksızlığın giderilmesi için de Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıllardır sistemli ve ısrarlı bir şekilde Türkmen kardeşlerimizin haklı olan siyasi hakların, ekonomik hakların verilmesi için var gücüyle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu çalışmalarımız bugün başlamadı, yarın da bitmeyecek. Sürekli olan bir çalışma. Mümkün olduğunca Irak'ın toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine ve istikrarına hizmet edecek şekilde Türkmen kardeşlerimizle olan ilişkilerimizi devam ettireceğiz ve Türkmen kardeşlerimizin Irak siyasetine, Irak toplumuna yaptıkları katkı her türlü takdirin üstündedir. Hiçbir şekilde istikrarsızlık kaynağı olmamışlardır. Irak'ın bölünmesinin parçalanmasının terörün bir unsuru olmamışlardır. Çok sorunlu bir şekilde yıllardır davranmaktadırlar ve biz gerçekten Türkiye olarak bu çalışmaların çabaların arkasında olduğumuzu, olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum."

Görüşmenin bitiminde eski ITC Başkanlarından, Türkmen Kardeşlik Ocağı Genel Başkanı Faruk Abdullah Abdurrahman, Bakan Fidan'a 120 senelik Osmanlı kaması hediye etti. Abdurrahman, "120 yıldır Irak'ta bulunan bu kamayı, ana vatana dönmesi için size hediye ediyorum" dedi.