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Bakan Fidan: KCK tehdit olmaktan çıkana kadar teyakkuzdayız

Dışişleri Bakanı Fidan, terör örgütü PKK üyelerinin bir kısmının silah bırakmasına ilişkin 'Çok önemli ve memnuniyet verici bir adım atılmıştır.' dedi. Öte yandan Bakan Fidan, açıklamasında, 'KCK bütün bileşenleriyle ve unsurlarıyla ülkemiz, milletimiz ve coğrafyamız için tehdit olmaktan çıkana dek teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz.' ifadelerine de yer verdi.

HABER MERKEZİ11 Temmuz 2025 Cuma 18:46 - Güncelleme:
Bakan Fidan: KCK tehdit olmaktan çıkana kadar teyakkuzdayız
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK terör örgütü üyelerinden bir kısmının silah bırakmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bugün, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çok önemli ve memnuniyet verici bir adım atılmıştır.

Bu hayırlı gelişmenin, terörün kalıcı biçimde ortadan kalkmasını sağlayacak bir sürece evrilmesi milletimizin ortak temennisidir.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir liderlik sergilemiş ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yle beraber güçlü ve kararlı bir irade ortaya koymuşlardır. Bu iradeyi hayata geçirmek için çaba gösteren tüm devlet yetkililerimizi kutluyorum.

KCK bütün bileşenleriyle ve unsurlarıyla ülkemiz, milletimiz ve coğrafyamız için tehdit olmaktan çıkana dek teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz.

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