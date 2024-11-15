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  • Bakan Fidan, KKTC'nin 41. kuruluş yılı dolayısıyla mesaj yayımladı
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Bakan Fidan, KKTC'nin 41. kuruluş yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41. yıl dönümüne ilişkin paylaşımında, 'Ada'nın eşit sahibi Kıbrıs Türklerinin özden hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin yeniden tescil edilmesi vazgeçilemez önceliğimizdir.' ifadesini kullandı.

AA15 Kasım 2024 Cuma 10:50 - Güncelleme:
Bakan Fidan, KKTC'nin 41. kuruluş yılı dolayısıyla mesaj yayımladı
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Bakan Fidan, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını vurgulayan Fidan, bunun, Kıbrıs Türklerinin iftihar günü olduğunu kaydetti.

Fidan, şöyle devam etti:

"Ada'nın eşit sahibi Kıbrıs Türklerinin özden hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin yeniden tescil edilmesi, vazgeçilemez önceliğimizdir. Bu doğrultuda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda hak ettiği yere gelmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Bakan Fidan, Türkiye ve KKTC'nin şartlar ne olursa olsun, her daim bir ve beraber olduğunu vurguladı.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
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